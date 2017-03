El asunto de la financiación

Artur Mas va a comparecer ante el Parlament para informar sobre la financiación de Convergència.

Quizá pretende cambiar su imagen, la de un dirigente que ha amparado la corrupción o miraba hacia otro lado mientras las pesetas y euros pasaban por delante de su nariz financiando su partido a cambio de obra pública. No engaña a nadie con dos dedos de frente: las comisiones parlamentarias no llevan a nada, lo que importan son las investigaciones judiciales.

Ayer, mientras se producía un rifirrafe entre Rajoy y Rivera a costa de la creación de una investigación parlamentaria, llegabaal Congreso la noticia de que el juez Eloy Velasco había encontrado una documentación vital relacionada con la presunta financiación ilegal del PP de Madrid. Eso sí que era importante, no que Mas acepte acudir al Parlamento para hacer como que informa sobre la financiación de su partido, que todo el mundo sabe cómo ha sido.

Rivera exige una comisión sobre la financiación del PP. Rajoy responde diciendo que por qué no una comisión sobre la financiación de todos los partidos, no solo del PP, y en los pasillos del Congreso se advirtió poco después la contrariedad: tengamos la fiesta en paz, no sea que se investigue a fondo qué es eso del crowfunding y cómo se llevan las cuentas, o que se investiguen las conexiones iraní y venezolana con Podemos, por mencionar solo los dos partidos recién llegados.

Que se presente la comparecencia parlamentaria de Mas como un ejemplo de transparencia es un golpe a la inteligencia de los ciudadanos. Lo que importa es lo que ha declarado Millet ante el juez sobre el saqueo del Palau, o lo que promete desvelar su segundo de a bordo en esa oscura trama financiera, Montull.

La política está plagada de nombres importantes condenados por sus fechorías. Todos ellos por un tribunal, no por una comisión parlamentaria.