El autobús catalán

Lo explica un empresario relevante de Cataluña cuando se le pregunta por el futuro: "Esto es como un autobús que va directo al abismo y tanto el conductor como los pasajeros saben que van al abismo. Pero no se bajan, porque les puede el empecinamiento … y que los otros no les llamen cobardes. O traidores, que en este caso es lo mismo".

A Puigdemont no se le va de la boca que Rajoy se niega a dialogar, pero esa postura permanentemente crítica se le ha venido abajo con la noticia de que mantuvieron un almuerzo en Moncloa a mediados de enero, a petición de Rajoy. Los independentistas catalanes acusan al Gobierno de olvidar a Cataluña, pero resulta que no hay semana en la que Soraya Sáenz de Santamaría o algún ministro no viajen allá para mantener reuniones con representantes de la sociedad catalana, políticos y miembros de la Generalitat incluidos. Para que quede constancia de su voluntad de dialogar.

Quizá se sorprenderían esos gobernantes y los independentistas que los sustentan si supieran qué se cuenta en los círculos de poder ajenos a la política: insisten en más competencias y más autonomía fiscal y financiera … pero ni hablar de independencia.

El problema de Cataluña no es que Rajoy esté absolutamente decidido a no permitir el referéndum. Lo más inquietante de la situación actual es la mediocridad de Puigdemont y de Mas, las maniobras mentecatas sobre las que advirtió el juez Vidal, que no mintió; es inquietante la desconfianza de Puigdemont y Mas hacia Junqueras, al que ven como un serio rival y no un compañero, y es inquietante que Puigdemont y Mas pretendan provocar su inhabilitación aunque Junqueras está bien advertido y no se va a dejar.

Rajoy ha puesto pie en pared, pero también lo han puesto la actual dirección de PSOE, Ciudadanos, y la mayoría de la sociedad catalana. Una parte importante de ella defiende el derecho a decidir, pero no a capón. No de forma ilegal.