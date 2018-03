La semana ésta de pasión se abrió, como es habitual, conmemorando la entrada de Jesucristo en Jerusalén, y, como no es nada habitual, coincidiendo con la entrada de un ex president en una cárcel alemana. El de la fe es un camino vetado por la razón, pero hay que reconocer que la liturgia que se gastan los creyentes (o no) tiene un punto de emoción hasta para los más ajenos y hace de la presunta divinidad algo familiar. Algo parecido les pasa a esos miembros de los comités de defensa de la república que están tomando las calles y las carreteras catalanas espoleados por la reclusión del dios menor y sus conmilitones entre rejas por querer enjaular o mandar al exilio -éste de veras- a todos ésos -más de la mitad del pueblo catalán, escolti- que no comulgan con el procés.

Pero estos creyentes, muchos de ellos sin duda gente de buena fe, los de la cofradía del santo reproche a España, están bajando poco a poco de la nube, de ese viaje a ninguna parte en el que unos señores envueltos en la estelada les embarcaron para ocultar con una banderita problemas de bandera, como la corrupción (3% es su nombre de pila en Cataluña) o los recortes (la tijera de Carles Puigdemont no tiene mucho que envidiar a la de Mariano Rajoy).

Con el estruendo propio de estas fechas, los tambores redoblan por los ilustres presos en Neumünster (él), Estremera (ellos) y Alcalá-Meco (ellas), y el Parlament les dedicó ayer su último minuto de gloria, pletórico de simbolismo y huero de fundamento, como está visto y comprobado. Ya ven a lo que están llegando los de ni un paso atrás, que alguna hasta ha acabado muy repeinada a dos manzanas de Iñaki Urdangarín.

Pero se acabó el postureo. El reloj ya corre y si el 22 de mayo el independentismo sigue a verlas venir, se convocarían de nuevo elecciones. Y las poltronas, y sus suntuosos correlatos, quedarían en el aire. El canto del cisne del político preso en Neumünster es un hecho y el tiburón nacionalista tendrá un buen entierro de la sardina en la historia, que no le absolverá.

Y ahora, a rezar para que no haya víctimas en las calles de Cataluña hasta que se forme un Govern. Amén de la sobredosis de prisión preventiva, es ya la única bala que le queda al infame demiurgo de la catalanidad.