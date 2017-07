El balance

Rajoy tiene razones sobradas para presentar un balance del año más positivo que negativo, aunque el futuro se presenta sin garantías de que pueda abordar las reformas que pretende llevar adelante para completar su proyecto. Sin embargo, las cuentas son excelentes con un crecimiento superior al previsto y unas cifras de paro que no se conocían desde antes de que se iniciara la crisis. Y ha conseguido algo que parecía impensable: sacar adelante los Presupuestos.

Distinto es cómo se presenta el serio problema del independentismo catalán, aunque en esa batalla política, legal, judicial y también de orden público, hasta el momento están ganando la batalla quienes defienden las leyes y la Constitución. El Gobierno ha llevado la iniciativa en estos dos últimos años y cuenta con el apoyo de Ciudadanos y del PSOE, pero hay cierta preocupación sobre la posición de Pedro Sánchez, que inquieta a quienes saben que contra el independentismo hay que mantener una actitud firme.

Si Rajoy puede presentar un buen balance en el plano económico e institucional, queda peor parado en el plano más político. El diálogo con la oposición no es fluido y la corrupción sigue haciendo mella en la credibilidad del PP. No hay día en la que la palabra corrupción no impregne la actualidad.

Hace un año, por estas fechas, España no tenía Gobierno ni existían indicios de que pudiera tenerlo. El PSOE sufrió una profunda convulsión interna que se ha saldado de regular manera pues Sánchez ganó las primarias con amplio respaldo pero está lejos de suscitar unanimidades en su partido, mientras Podemos y C's mantienen sus posiciones de entonces casi inalterables, así que mejor ahora que en julio pasado porque al menos hay Ejecutivo con capacidad de decisión, no en funciones. Sin embargo, el independentismo está ahí, más envenenado que antes pero también más aislado. Mientras no se cierre esa herida, no caben los balances positivos aunque en lo económico el Gobierno podría apuntarse un sobresaliente.