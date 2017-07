Tu banda sonora

Todos los veranos tienen su canción. No me refiero a esa simpática letrilla con la que nos machacan hasta rozar la tortura en discotecas y chiringuintos. Hablo de esa canción. De la canción. Aquella que decide estar presente en los momentos cruciales de tu verano. Da igual que sea un tema actual o de hace cincuenta años, que la canten en español o en chino, se te pega, te acompaña y es el elixir de la vida cuando llega el invierno. El cerebro decide asociar elementos aparentemente inconexos para que cuando uno de los dos estimule tus sentidos el otro aparezca inmediatamente en tu mente. Como un acto reflejo. Eso ocurre con las canciones. Odiamos al artista con el que nos preparábamos para los finales de la facultad, sonreímos cuando recordamos una letrilla con la que nuestra madre nos dormía y tiramos al fondo del mar esa canción que fue banda sonora de un momento irrepetible. Asociaciones irracionales con efectos irreversibles en la más asentada de las razones.

Todavía no lo sabéis pero este verano va a pasar algo grandioso. Esa chica (la chica) te invitará un a un helado cuando ya lo dabas todo por perdido. Tu amiga, la que siempre dice que te debe una cerveza y no es capaz de ponerle fecha a la quedada, te llamará porque se va de mochilera y sólo faltas tú en su plan. Tus padres, a los que abandonas en vacaciones porque su plan de verano dista mucho de tu idea de disfrute estival, te darán la oportunidad de recorrer Europa con ellos y te llevarán a ver luciérnagas, las primeras de tu vida. París, la ciudad del amor a la que fuiste soltera, hará que te cruces con un vecino de toda la vida al que no habías visto jamás pero a quien mirarás con otros ojos. Y de fondo sonará Sabina, Serrat, Leonard Cohen o Edith Piaf, o puede que Camela a dúo con Los Chunguitos. Pero, ya suene Tu nombre me sabe a yerba o Cuando zarpa el amor, escuches lo que escuches, siempre será la canción de aquel verano de no recuerdas qué año pero en el que fuiste inmensamente feliz.