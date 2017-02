Su batalla, la de todos

Nunca fui seguidora de Jarabe de Palo. Jugué a mezclar su Bonito con su Depende -como todos- y le canté, creyéndome de los suburbios, a una hipnótica Flaca, pero nada más. No he seguido la carrera del grupo, pero me sé -por desgracia- la vida de su vocalista, Pau Donés, que por segunda vez se enfrenta a un cáncer y lo hace como en la anterior ocasión, siendo realista y sin perder, aunque cueste, el optimismo. Acostumbrado a cantarle al amor en todas su variantes y contextos, Pau se ha salido de su registro con el tema con el que regresa a los escenarios, donde queremos que se quede mucho, muchísimo tiempo. Esta vez no tendrá que sortear preguntas sobre la autobiografía en sus letras. Está claro que ésta lo es.

Calificada por muchos como dura -no creo que nadie discrepe con el calificativo-, Humo es una mezcla de abatimiento y leves pinceladas de esperanza. Un canto a la vida de alguien a la que se le escapa, de alguien para el que mañana no es más que un adverbio de tiempo y para el que sólo importa el ahora. Un ahora incierto e inestable pero al que se agarra como a un clavo ardiendo. Algo que sólo sabe el que pelea o ha peleado con uñas y dientes contra el monstruo del cáncer. Algo que quizás rocemos a comprender los que observamos la batalla y tenemos la suerte de no haberla vivido gracias a la letra de la canción. Porque, quizás, hablemos más de la enfermedad y menos del enfermo y estoy segura de que éste agradecería mucha más empatía por nuestra parte.

Que nos olvidemos del "todo va a salir bien" y nos sentemos a escuchar lo que pasa por la cabeza de alguien al que la vida le ha hecho la mayor de las putadas y no tiene ganas de estar contento, por mucho que le digamos que el buen humor influye en la superación de la enfermedad. Porque, cómo le dices a alguien para el que "el ahora es lo único que tiene" y que "ya no se cree que la vida sea un sueño" que sonría mientras recibe un continuo ataque del peor de los enemigos: el cáncer.