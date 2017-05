El becario precario

Ha saltado la noticia. Todos, ansiosos por buscar el mejor titular, se han lanzado ávidos a revolver en los escombros de un tema atractivo: el drama de los becarios en las cocinas de los chefs más reputados del país. Los medios apuntan, dirigen, cuestionan, critican, y da vergüenza que sean, precisamente ellos, los que pongan el grito en el cielo por la situación de los becarios en las altas cocinas. Que realicen entrevistas a los hacinados aprendices que duermen en literas incrustadas en cuatro habitaciones. Ellos, que cada verano hacen lo propio mientras sus redactores anuales desconectan de la agenda setting durante su merecido mes de descanso. Entes empresariales que llevan a sus portadas su propia miseria, que por unos meses de aprendizaje no dan ni un céntimo al plumilla que se emociona la primera vez que ve su nombre impreso al comienzo de un artículo, que sólo estará un día en la calle. Los que después de meses de trabajo, justo cuando se le ha pillado el truco al devenir rutinario, se despiden (ya sean buenos o malos) con un adiós, un gracias y hasta el próximo verano. Porque desde el principio no hay sitio para él, aunque la dialéctica en las redacciones sea recurrente y se repita un sistemático ya veremos. Es obvio que se hace para que no decaiga el interés del polluelo, que se aferra a la esperanza del mañana con cada nuevo titular.

Todos hemos pasado por eso. Es una experiencia necesaria, sobre todo tras egresar de un sistema educativo que es más teórico que práctico. El problema está en el drama que supone encadenar contratos de esta naturaleza hasta bien entrado en los 30. La tónica dominante en nuestros días. No es movilidad laboral, es explotación, que no es lo mismo. A ello debe sumársele que quién pueda permitirse ir acumulando experiencias laborales a coste cero, se vuelve cada vez más competitivo en un mundo laboral voraz, en detrimento del que por circunstancias variadas (muchas veces económicas) no puede hacerle frente de ninguna manera al acomodado becario reincidente. El contrato de formación es el de la desigualdad, el de la exclusión, porque siempre tendrá más oportunidades quién más explotación pueda soportar y éste no es siempre la mejor opción. No, no es verdad que la trasmisión de valores o de procedimientos deba hacerse gratis. Todo el que entra a una empresa debe empaparse de los procedimientos habituales de la rutina laboral. No imagino a nadie en los años 60 diciendo que "hasta que no aprendas cómo se hace, no cobrarás nada". Seguramente nuestros padres hubieran salido despavoridos por la misma puerta de entrada. Pero nosotros lo hemos normalizado. Los que estamos en el ajo también, dando gracias por estar dentro de este círculo vicioso que hace mucho cogió carrerilla. Miramos a los cocineros, provocando discusiones, contenido, cuestionando sus cimientos laborales sin entender que somos lo mismo. Aunque, ya se sabe, que aquí, "perro no come perro".