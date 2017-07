En Sevilla tenemos varios de los barrios más pobres de España. Y manzanas momificadas, pasto de ratas en enclaves de oro, como la Casa de la Moneda, la Florida o la Gavidia -aunque ésta parece que resucitará por fin-. Un paseo por la ciudad y sus días revela, sin tener que rascar, la tiesunidad reinante. Y por mucho que la pasión por el fútbol palpite por estos pagos como en pocos rincones de España, tampoco es cuestión de pedirle al personal un triple salto mortal con tirabuzón para que mantenga su fidelidad a unos colores renovando su abono.

El Betis lo ha tenido claro. Con la ampliación del Gol Sur, va a disfrutar de un imponente y en principio desmedido recinto de más de 60.000 espectadores. Eso, unido a que lo más destacado que ha hecho el equipo los últimos años ha sido ganar dos partidos de Liga seguidos, confluyó en la conveniencia de mantener, con buen tacto, unos precios comedidos y sensibles con el bolsillo medio.

Menos justificada es la subida pergeñada por Nervión. No era el año para pedirle al sevillismo ese esfuerzo extra, que resulta menos lógico aún si se enmarca ese flaco aumento de los ingresos por venta de abonos -varios cientos de miles de euros en el mejor de los casos-, dentro de un presupuesto que, según previsiones, va a superar este año los 160 millones de euros.

El Betis tiene en chino llenar su enorme coliseo en un partido cualquiera, pero si Serra devuelve al equipo al estrato de arriba, a medio plazo igual la idea no parece un parto megalómano.

Lo del Sevilla es más grave. También lo puede tener crudo para que no aflore más de la cuenta el rojo de los asientos vacíos. Y en su caso hablamos de un equipo puntero en España, que se ha abierto paso entre los ilustres europeos y cuyo estadio tiene un modesto aforo de unos 43.000 espectadores. Aún recuerdo esas gradas semivacías en el estreno de Champions ante Slavia o Steaua. No. No hay billetes.