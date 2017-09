No son bromas

Tengo fama de tener mucho carácter. No sé en qué momento he podido transmitir eso en un entorno en el que, para mi fortuna, estoy siempre sonriendo porque lo que hago me hace muy feliz. Entonces pregunto, con la inquietud de quién no sabe con certeza, ignorante, cuándo se empezó a gestar alrededor esa opinión sobre mí. De repente, están ahí, impresas en sus mentes las veces que me he quejado de que algún texto sea machista o impropio y he dicho en voz alta, con alguna que otra lucha dialéctica con los jefes, que no lo voy a volcar si antes no lo modifico un poco. O aquella columna que más de uno aún se atreve a recordarme con tono jocoso y por supuesto dentro de un contexto de camaradería, y que titulé con la conocida propuesta del lobby feminista: Golondrinas a la RAE. Puede ser que el feminismo sea el único tema en el que todavía creo, dogma de fe eterna, que ojalá no lo sea. La única lucha que aún me queda por librar. En la facultad de periodismo dejé las ganas y el amor por la política, por el arte o por los concursos literarios. Se esfumaron, de pronto y sin más, traspapeladas quizás entre tanta burocracia asqueante. Pero esto no, esto todavía me arde en lo más hondo, sin que pueda calmar mis ansias de ir a más y nadar a contracorriente. Porque es un tema que banalizáis con excusas baratas sin pensar en que el problema, que se gesta en los detalles, va mucho más allá de todo esto. Lejos del discurso ideológico o moral, al que también le he cogido cierta tirria, está nuestra rutina, la de las mujeres. Un comentario mal avenido sobre cómo vas vestida al trabajo, otro sobre si tienes novio o no, o hijos o no, o marido o no. El miedo real que se siente cuándo regresas a casa a una hora impropia y corres al pasar por un grupo de hombres borrachos que te rodean "bromeando" sobre cómo te "han dejado irte solita". Son guasas, todas ellas, claro. Como la que hace un presentador a una presentadora en directo, a través de una televisión pública, en cuya escena, humorística, le corta el vestido y la deja con las vergüenzas al aire. Lejos del color político, que en esto me he vuelto también nihilista, está la denuncia de quién sin duda también lo habrá sufrido en algún momento, como todas. No son bromas, son faltas de respeto que nos dejan sin libertad. Sin la libertad de poder pasear de noche sin pensar en que puede suceder lo peor, sin la libertad a la hora de escribir sobre temas duros, lejos de la moda, los cotilleos o el mundo rosa. Sin la libertad de decidir que eso que te proponen los guionistas de un programa de televisión cualquiera no quieres hacerlo porque será, a todas las luces, muy incómodo para ti.