El búho de Minerva vuela en la tormenta

Hace unos días moría, a los 95 años, el economista Ken Arrow. Si los premios Nobel fueran como los Oscar, a Arrow le habrían dado varios. Un físico teórico decía que en su Universidad había varios premios Nobel, pero que los profesores jóvenes establecían categorías entre ellos; entre los Nobel de Economía Ken Arrow está, indiscutiblemente, en un grupo de primera clase que se pueden contar con los dedos de una mano. Tuve ocasión de oírlo en un seminario en la Universidad de Stanford, en Palo Alto, a principios de los años setenta, formalizando los límites de la organización de empresas y gobiernos, donde desarrolló ideas sobre tomas de decisiones que, como en tantos otros temas, siguen siendo un filón inagotable; entre ellas, el papel de la confianza en los negocios frente al conflicto, y las oportunidades de cooperación y la mejora mutua. Era una persona pequeña, que dominaba intelectualmente y de forma amable cualquier ambiente. "Desde muy joven -decía- se me consideró con una capacidad poco común, y tenía siempre el deseo de sistematizar mis conocimientos, lo que me llevó ya en el colegio a un interés dominante en matemáticas y lógica matemática".

Se declaraba abiertamente socialista, aunque el término americano es liberal de izquierdas, y era muy activo en las causas a favor de los derechos civiles. Estos principios están presentes en su construcción y deconstrucción del pensamiento económico. Cuando planta los cimientos del equilibrio general de la economía -no de sectores o mercados concretos sino teniendo en cuenta sus relaciones-, se da cuenta luego que faltan los pilares de justicia y acción social. Temas como el medio ambiente, la sanidad, la innovación, la educación, no pueden dejarse a las fuerzas de mercado, y él fue capaz de combinar lo eficiente y lo justo, de manera que sean las reglas de comportamiento social y códigos éticos y morales, las que compensen los fallos del mercado. Pero a veces estos fallos se convierten en normas, como reconoció en una de las conferencias anuales que se dan en su honor, sobre especulación, negociación y burbujas. Teóricamente la burbuja no debería existir, porque la demanda y oferta se corregirían por los precios, pero hay un componente especulativo y cultural, que puede más que la lógica de equilibrios de mercado. Además, Ken Arrow añadió al análisis del mercado la elección social. Demostró que era imposible tener un sistema electoral que recogiera la pluralidad de los votantes y sus preferencias, por lo que la forma perfecta de tomar decisiones sociales, sencillamente no existe. "La mayor parte de los sistemas democráticos -decía- no van a funcionar mal siempre, pero todos pueden funcionar mal en ocasiones".

La referencia al búho de Minerva, que vuela al atardecer, la toma Ken Arrow de Georg Wilhelm Hegel, y su idea de que reflexionamos y comprendemos las cosas cuando ya han pasado. Sin embargo, Arrow prefería decir que el búho, como símbolo de conocimiento, visión, perspicacia, y erudición en Occidente, abre las alas en la tormenta del conflicto, cuando la autoridad o alguna autoridad han sido cuestionadas, y como símbolo de bendición en las batallas de las ideas.