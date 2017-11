El candidato del PP

El PP municipal de Sevilla tiene un candidato a la Alcaldía que todavía no ha sido nombrado. Sin embargo, se comporta como tal, y ayer intervino en el Foro de la Cámara de Comercio, en Antares, como si fuera ya el candidato, pero dejando claro que no lo es, aunque se encuentra disponible. En la mesa presidencial estaban Javier Arenas (al que reconoció como su padre político) y Antonio Sanz (del que ha aprendido mucho), con caras de que será el candidato. Nadie lo duda, porque los demás nombres lanzados se vinieron abajo. Prudencia y paciencia son virtudes que Mariano ha contagiado a su PP. Agotar los tiempos, aunque resulte agotador tanto disimulo.

En la intervención de Beltrán Pérez, la idea más utilizada fue la del liderazgo. Se adelanta por dónde irá su campaña: por convencer a la gente de que él sería el líder que Sevilla necesita. Un líder que, a su juicio, no es Juan Espadas, que actúa como alcalde a trompicones, pactando sobre todo con IU y Participa, a veces con Ciudadanos y jamás con el PP, que sin embargo está ahí, para poner los parches en beneficio de Sevilla. Una ciudad para la que reclamó el liderazgo de la capitalidad de Andalucía, que tampoco ejercería Espadas, sometido a los designios de Susana. Sobre el papel, puede ser una táctica acertada. Pero Espadas va a su manera. Ya he escrito que es como esos árbitros que no quieren ser protagonistas. Y son los que salen del campo ahorrándose la bronca.

Aunque Beltrán sea el líder de la oposición municipal, en su intervención de ayer (y en todas sus declaraciones) se mostró como alternativa de gobierno. Incluso propone pactos. Ofreció un acuerdo para el Metro, pero dijo que el primer paso lo debe dar la Junta, incluyendo el dinerito en el presupuesto andaluz, donde Sevilla aún sufre por el pasado de la Expo 92. Beltrán elogió a Felipe González y la labor de Manuel del Valle en la Alcaldía, cuando le preguntaron por Soledad Becerril y Juan Ignacio Zoido, a los que se refirió educadamente.

¿Y se le vio como alcalde, cuando todavía no es ni candidato, aunque todo el mundo sabe que lo será? Espera conseguir 14 concejales, según vaticinó. Es mirar muy lejos. Como dice José Antonio Maldonado, los modelos de predicción sólo sirven para dos semanas. Y aún faltan dos Semanas Santas (y dos Ferias). El próximo alcalde de Sevilla no sólo dependerá del PP y del PSOE, también de Ciudadanos y de su capacidad para rascar votos.