Parece que Canal Sur va a emitir las galas del Festival de Cine de Málaga. Ya era hora. Mientras tanto, ahí sigue Manolo Bellido al pie del cañón. Al frente de la información cinematográfica. Y con un noble empeño, como es el de mantener su particular Versión española en el canal autonómico. Con tenacidad. Con cariño. Luchando contra los elementos. Una de cine es una ventana en la que se exhibe el cine hecho en el sur, y en donde se habla, se dialoga y se analiza ese cine una vez exhibido.

Primer problema. La ventana por la que se emite no es un ventanal tremendo, soleado y vistoso. No es Canal Sur, sino el Canal 2 Andalucía. ¿Y qué más da dónde se emita, a estas alturas de la película, preguntarán algunos. Pues sí da. Porque, y ahí está el segundo problema, Una de cine no se puede ver a través de la web a la carta, ni mucho menos fuera de Andalucía. Es decir, que salvo que estemos en territorios del sur, la señal es invisible. Sabemos que la cuestión de los derechos de antena impide que se exhiban las películas e inclusos las tv movies fuera de los límites preestablecidos, pero que al menos nos dejen ver el coloquio y asistir a la conversación que mantienen los invitados con Manuel Bellido, un encuentro siempre gozoso repleto de empatía, con independencia de la película o los temas que se aborden.

Como diría mi colega Francisco Andrés Gallardo, no está Canal Sur tan sobrado de programas culturales en la parrilla que exporta fuera de la comunidad andaluza, esa que se puede ver en todo el territorio nacional y también en el extranjero, como para que no airee algunos de los formatos culturales más lustrosos que posee. Y además de Bellido me acuerdo, y mucho, de Jesús Vigorra. Ay.