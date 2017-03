La cocina: ¿Cosa de hombres o de mujeres?

Acaba de pasar el día de la mujer. Yo no sé cuál será vuestro caso pero yo descubrí el gusto por comer por las recetas de mi madre y de mis hermanas, todas grandes cocineras. Y si esa es la generalidad, ¿Por qué, desde el punto de vista profesional, la mujer tiene tan poca presencia en las listas de los grandes chefs?

Veamos, según la revista Le Chef, de los 100 mejores chefs del mundo, solo hay cuatro mujeres. Por cierto dos de ellas son españolas, Carme Ruscadella y Elena Arzak, una italiana y una francesa.

De los 203 establecimientos distinguidos en España con estrellas Michelin, solo ocho de ellos son dirigidos por mujeres, una de ellas dominicana. Parece que en España la cosa no mejora. De las ocho, sólo una, Carme Ruscadella tiene tres estrellas Michelin, ninguna cuenta con dos estrellas y las otras siete sólo tienen una estrella.

En Andalucía, ninguno de los establecimientos con estrella Michelin están dirigido por mujeres.

¿Por qué pasa esto? Una de las posibles respuestas es que el trabajo en cocina es muy duro. Físicamente duro. Pero esta respuesta estaría falseada por una razón, el porcentaje de trabajadoras en las brigadas y partidas de las cocinas de los restaurantes es muy superior al porcentaje de mujeres que acceden a un reconocimiento como chefs. Además también encontramos mujeres en otros trabajos físicamente muy duros.

Otra respuesta podría ser que es un trabajo en el que es difícil conciliar la vida personal y laboral pero, en este caso, también nos desautorizaría el gran porcentaje de mujeres que desarrollan su actividad profesional en las cocinas, aunque no estén al mando.

¿Existe machismo en las cocinas? Yo quiero pensar que no. El cocinero es un ser generalmente sensible, amante del arte en todas sus expresiones y "no me pega" que sean generalmente machistas!

¿Existe machismo en la crítica, prensa especializada u organismos calificadores?.......¡¡¡Ahí lo dejo!!!

¡Viva la mujer!