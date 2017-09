Las colegialas y las tijeras

Un club de alterne de Cartaya ha querido celebrar el inicio de la nueva temporada con una fiesta basada en la vuelta al cole. Y para anunciarla difundió folletos con ellas disfrazadas de colegialas descocadas, con faldas a la altura de las ingles y blusas diminutas con la botonadura reventada y anudadas por encima del ombligo. Es el uniforme oficial, que completan unos calcetines largos, tersos, de una blancura virginal (ejem). Ni que decir tiene que la falda de las alumnas es escocesa, de cuadros. Es un arquetipo porno: la colegiala es un clásico en la figuración del cine para adultos, como lo es el leñador, un repartidor, un ejecutivo estresado que precisa relax y, ya con la evolución del género, cualquiera que pasando por allí se adapte con profesionalidad -con denuedo, con entrega- al argumento.

En Cartaya (y más allá) se ha liado... digamos parda. El Ayuntamiento ordenó la retirada de los folletos. Los partidos se han rasgado los estatutos y, coincidiendo con ese organismo en permanente estado de irritación que es el Instituto Andaluz de la Mujer, denunciaron que la campaña de El Bosque -el local que organiza la fiesta- incita a la pedofilia y la pederastia. A día de hoy hay quien sigue creyendo que Nabokov y Bulgakov fueron una pareja de desalmados depredadores sexuales.

No se defiende ni se ataca, en estas líneas, el negocio de El Bosque. No hay nada que justificar. Pero en este país algo así no es ilegal, como tampoco lo son las fórmulas publicitarias que se le ocurran al dueño. Ni siquiera la prostitución -y en este caso lo que se está anunciando es una fiesta con stripers y gogós, lo demás ya vendrá por añadidura según cada cual- es ilegal en España con excepción de la de menores o la forzada y siempre que no se ejerza en lugares públicos ni cerca de colegios ni parques infantiles. De ahí a afirmar que los folletos de la fiesta del local de Cartaya incitan a la pedofilia y a la pederastia... ¿En serio un pedófilo o un pederasta necesita de este estímulo?¿Alguien que no lo sea va a convertirse en un asaltador de cunas en cuanto vea el contenido de ese díptico?

Será de mal gusto. Pero el mal gusto no es un delito. El mal gusto nos rodea desde el origen del mundo: Adán y Eva en pelotas correteando por el jardín. Chamfort (1741-1794) lo dejó escrito: "El público posee el colmo del mal gusto y el afán por la denigración". Pero el mal gusto no está penado, si lo estuviera los jueces y fiscales no darían abasto y el Estado tendría que recurrir a campos de concentración para descongestionar las cárceles. Y desde luego hasta hace años no era noticia, no tenía categoría para serlo y no se le dedicaban titulares. Ahora, en esta era hiperbólica, con una afición viciosa por la exageración y la desmesura, cualquier cosa se magnifica y casi todo es tremebundo, cuando en realidad lo que hacemos es otorgar trascendencia a banalidades disfrazándolas de hechos de incalculables y (casi siempre) terribles consecuencias. Esto nos hace parecer importantes, aunque el espejo transmita una imagen ridícula.

Es como cuando Teresa Rodríguez, la jefa de Podemos en Andalucía, para reprobar el episodio de Juan y Medio y las tijeras en su programa de la televisión pública andaluza, se pregunta en Twitter si los niños que lo hayan visto creerán que es divertido hacérselo a las niñas. Aunque aquí sí tendría que actuar un juez sin la menor dilación, pero no contra el presentador metido a costurero psicópata, sino contra los padres que no libran a sus hijos de ver semejante engendro televisivo. A esos hay que retirarles la custodia de por vida. Eso sí que es atentar contra la infancia.

Los antropólogos del año 3000 se van a volver locos con nosotros.