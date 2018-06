Las colocaciones del PSOE

La gente, que se fija en todos los detalles, lo está diciendo: el mejor partido para colocarse es el PSOE. Muy especialmente en Andalucía, en general; y en Sevilla, en particular. Después de la moción de censura, ustedes fíjense a qué partido pertenecen los que cobran un sueldo como gobernantes. La gente dice que Rajoy se ha ido después de reducir el paro un 26%, en comparación con el desastre que había cuando llegó a la Moncloa en 2011. Pero se ha ido dejando sin trabajo a 1.300 cargos del PP, si bien es cierto que no se ha perdido empleo, porque serán sustituidos por 1.300 cargos del PSOE. Y, mientras, el iluso de Albert Rivera pidiendo elecciones cuanto antes mejor. Sin entender la realidad.

Repasemos el éxito del PSOE. En Sevilla no ganaron las municipales, quedaron segundos, pero alcanzaron un pacto de izquierda y los colocados en puestos de responsabilidad son del PSOE. En Andalucía ganaron sin mayoría en 2015, pero igual que en 2011 (cuando quedaron segundos) se buscaron las debidas alianzas con IU y con Ciudadanos, según cada momento, y a día de hoy los colocados en puestos de responsabilidad son del PSOE. En España quedaron muy segundos, a casi 100 escaños de la mayoría absoluta, pero han montado un contubernio con Podemos, los indepes, los pro etarras y el PNV, de modo que en los próximos meses (y no hay fecha para las elecciones) los colocados en puestos de responsabilidad serán del PSOE.

La gente, que tiene guasa, pensaba: "Alfonso, colócanos a tós". Y ya se lo iban a decir a Gómez de Celis, que era el Alfonso de confianza de Pedro Sánchez. Pero este Alfonso todavía está esperando, y han puesto de ministra a María Jesús Montero, que es de la otra orilla, la de Triana, porque hay que repartir. Alfonso puede que reciba una Delegación del Gobierno. Ya estuvo en los Puertos de Andalucía, un organismo absurdo, pues los puertos andaluces se hacen la puñeta entre ellos y funcionan solos. Ahí están varios ex consejeros.

Yo le doy la razón a Pablo Iglesias, cuando dijo que Podemos debía entrar en el Gobierno. Podemos se benefició en algunos ayuntamientos. Pero Podemos sólo sirve para que el PSOE se recoloque mejor. Y luego hablan de la casta. Por no decir que la casta somos todos, se quedan fuera del juego. Y a todo el mundo le gustaría comprarse un chalé, excepto que seas anticapitalista. Pablo, mira cómo la Bolsa ya no se hunde. Por no hablar de la prima y los primos.