Un complemento vital

Está de moda. Cuando por fin se tiene la casa, el perro, el coche y el adosado en la playa le toca el turno al último de los complementos: los hijos. Muchos ven como, pasados los 35, sus vidas dejan de tener sentido y se preguntan qué les falta para volver a estar completos. Con dinero ya se lo han comprado todo, ahora deben ir a por lo inmaterial. Se ponen manos a la obra y traen al mundo al primero de sus retoños. Como a un accesorio más, lo ponen de punta en blanco y lo pasean por la ciudad como el que exhibe su nuevo Mercedes. Ellas, las que te recuerdan que están en un nivel superior porque son madres y tú no, van por la calle entaconadas, Iphone en una mano y carrito con bebé en la otra. Son felices, están completas. "Es lo más bonito que le puede pasar a una mujer; mi vida no tenía sentido hasta que llegó mi bebé", repiten como una especie de mantra. Y tú hasta te lo crees. Pero un día su bebé crece y decide explorar mundo más allá de su cochecito y es cuando te das cuenta de que no es oro todo lo que reluce.

La del Iphone y los tacones está aturdida, no comprende cómo un niño pueda necesitar que le presten tantísima atención. Ella quiere ir al cine, hacer un viaje exótico, pasarse todo el día en el salón de belleza y salir a bailar hasta las seis de la mañana. Su niño, que parece tener unas prioridades distintas a las de ella, no la deja hacer nada de lo que le apetece. Así, la que se sentía vacía e incompleta ahora padece una frustración crónica. "No puedo permitir renunciar a mi vida por un niño, tendrá que adaptarse a mis planes", se convierte en la frase estrella de su discurso. Ya no lo lleva al parque ni se sienta a jugar a la pelota. Ahora se lo lleva a sus reuniones de cotorras y le compra un móvil con todos los capítulos de Pepa Pig, para que no dé mucho la lata y la deje ser, una vez más, ella misma. Suerte que algunas no ven la maternidad como eso que por edad y ciclo vital toca y sí la entienden como lo que es: amor, compromiso y sacrificio. A ellas, a esas benditas mujeres, es a las que hay que comérselas a besos mañana.