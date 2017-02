Los concursos, los grandes olvidados

Saber y ganar cumple 20 años, Pasapalabra lleva en antena desde 2000, Ahora caigo y ¡Boom! copan las tardes de Antena 3 superando en ocasiones la audiencia de Sálvame. Los concursos culturales se sitúan entre los programas de televisión que más se deben valorar y sin embargo suelen estar entre los grandes olvidados. Como ocurre con casi todo lo relacionado con la cultura. Qué importante es contar con formatos televisivos que hagan pensar, que permitan participar desde casa, aprender y acertar respuestas, algo que provoca sensación de satisfacción. Es de admirar el gran trabajo que hay detrás de cada emisión, sobre todo el que hacen los guionistas, a quienes apenas se resalta. En Saber y ganar después de tantos años se les siguen ocurriendo temas geniales. En Pasapalabra cada día tienen que pensar diferentes preguntas, en ocasiones con tono de humor, para cada prueba. En Ahora Caigo y ¡Boom! la variedad de la temática de las preguntas es idónea para darle algo más de agilidad a los formatos.

Si algo tienen en común los presentadores de estos concursos es que caen bien, que conectan con el espectador y que transmiten a través de la pantalla que disfrutan con su trabajo. Christian Gálvez transmite tanta ternura y buena energía en Pasapalabra que es el nieto que toda abuela quisiera tener. Y deja impresionados con la velocidad con la que les lee las preguntas a los concursantes. Arturo Valls además de llevar cultura a las casas lleva risas gracias a su faceta cómica, algo que es de agradecer. Juanra Bonet, pese a ser algo más serio que su compañero de cadena, ha conseguido que ¡Boom! sea un programa en el que se mezcla la seriedad a la hora de concursar con el humor. Y qué decir de Jordi Hurtado. Ha conseguido algo imposible, que un programa de televisión que aboga por la cultura lleve en antena 20 años y sin duda él es su sello de identidad. Que después de tanto tiempo siga teniendo la misma energía y cara de buenos amigos en su trabajo es de admirar. Uno de los aspectos más importantes de estos programas es que son familiares, algo que apenas existe en las cadenas generalistas en la actualidad. En la oferta televisiva hay canales temáticos para niños, hay programas para adultos, pero es complicado encontrar formatos con los que la familia se pueda sentar a disfrutar. La pena es que ¡Boom! y Pasapalabra coinciden en horario de emisión. Para la poca oferta que hay además hay que elegir.

No quiero olvidar en este repaso La ruleta de la suerte, el concurso diario de los mediodías de Antena 3, aunque en este caso no me resulta tan interesante como los anteriores y los ánimos que da el público del plató a los participantes tiene demasiado protagonismo y cansa. Mientras continúen en la programación disfrutémoslos, porque lamentablemente es de lo poco que queda para interactuar y aprender en televisión.