El 'ni contigo ni sin ti' de Mar Flores y Elías Sacal

Menos de una semana le ha durado la soltería a Mar Flores, que ahora llega a los quioscos del brazo del que hace sólo unos días aseguraba era su ex. Parece que la brisa de Cannes ha hecho recapacitar a la pareja, que se vuelve a dar una oportunidad a pesar de que la distancia que separa Madrid de México (que fue la que, según dijeron, había provocado la ruptura), siga siendo la misma que hace una semana. Diez Minutos abre su portada con el 'ni contigo ni sin ti' de Mar y Elías. La pareja disfruta de unos días de descanso en la costa francesa y ha sido pillada en alta mar en plena cena romántica, con arrumacos incluidos.

Otro de los asuntos que protagoniza el quiosco rosa esta semana, como no podía ser de otra forma, es la hospitalización de María Teresa Campos tras la isquemia cerebral que sufrió a finales de la pasada semana. Mientras Diez Minutos se queda con la visita que realizó hace unos días el hijo de Bigote Arrocet para interesarse por el estado de salud de la presentadora, Lecturas prefiere continuar su particular cruzada contra el clan Campos y asegura que los problemas de visión de Teresa le impiden caminar (algo que ayer mismo se comprobó que no era cierto cuando la periodista atendió a los medios a su salida de la Fundación Jiménez Díaz). Más que centrarse en la evolución positiva que ha tenido la conocida malagueña, la revista se descuelga con frases del tipo "ha visto de cerca la muerte" o "se avecinan días muy duros para ella". Semana, por su parte, abre con las declaraciones de las hijas de María Teresa, que aseguran que aún es pronto para saber si le quedarán secuelas. La boda de Pippa Middleton ocupa también un destacado de Semana, así como la lucha contra los kilos de más que ha tenido desde su infancia Carlota Corredera.

La vuelta a la soltería de Álvaro Muñoz Escassi también es analizado en las revistas de esta semana, aunque sólo Diez Minutos le deja un sitio en su portada.