El corazón helado

Andalucito que vienes al mundo te guarde Dios. Te guarde y te reserve el Todopoderoso de esta tierra afortunada que no sabe gestionar su abundancia, que se muere en el derroche y en las faltas de respeto hacía sí misma. Que baila sorda al ritmo de fandango, notas de corneta y 3x4 proclamando su esencia y sus raíces con un falso orgullo patrio que sobrevive generación tras generación. Porque se olvida de ella, casi todas las veces, y de ese campo fatigado que la maltrata. También del empresario déspota, del sindicato vendido y, por ende, silenciado, del periodismo sin fe y de las ideologías descoloridas a los pies del mejor contrato. Se olvida de sus gentes y sus acentos llamándose cateta si cecea y avanzada si sesea, menospreciando la riqueza de su plurilingüismo. No se acuerda, por su mala memoria, enclaustrada entre tantos tópicos voraces, de aquel himno que hoy enseñan en las escuelas y se canta cada final de febrero, con el más sincero orgullo nacionalista. El mismo sentimiento que crítica a sus vecinos cuando éstos sacan las urnas a la calle en un alarde de ir contra el sistema, el que proclama a levantarse, qué no hay mejor ni más bonita metáfora para tu pueblo oprimido que la de levantar la cabeza y mirar al cielo de una vez. Andalucito que vienes al mundo te guarde Dios de este sol, de este mar, de esta tierra tan próspera anunciada como el paraíso a las puertas de Europa. Achicada por los tratados y la ley de costas que nos restan kilómetros de arena para sumarnos kilómetros de chiringuitos con las mejores vistas. Vistas que cada vez serán menos, si no hay queja que lo pare. Menos desarrollo y más bares, que se levantan, que se levantan, que se levantan, mientras tú, ingenuo, no lo haces para clamar al cielo que eres mucho más que eso y no te dejan demostrarlo. Defiende tu esencia, andalucito, pero la de verdad, no la de los eslóganes manidos que se escuchan por las mañanas en las cuñas de radio. Lejos de los chistes, los días festivos, la siesta o la inmovilidad. Porque tú eres rima, soleá, pesca, olivos, acordes de guitarra. Eres lucha, progreso, crítica, independencia, siglos de historia. Eres un bienaventurado en un trozo de tierra que lo tendría todo si quisiera, pero que aún mira al suelo muy a pesar de la letra que entona. Que no se cree aquello que dice en sus escritos, en sus canciones, en sus discursos y se deja manosear por unos y por otros sin establecer un rasero que los frene en seco. Pero, sobre todo, andalucito que vienes al mundo, lucha porque esta tierra sea mejor para tus hijos de lo que fue para nosotros, porque en vosotros está y estará el verde de nuestra bandera. En vosotros y en el respeto que le regaléis a este sur olvidado que a pesar de sus miserias aún nos hiela el corazón.