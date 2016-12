Mucho se ha hablado de la interrupción del Mesías de Haendel en el Auditorio Nacional por el director William Christie cuando durante el aria He was despised sonó insistentemente el móvil de un espectador. Pero muy poco se ha comentado el hecho de que La 2 cortara de cuajo la interpretación del Aleluya de dicho oratorio durante la emisión en directo del concierto Un juguete, una ilusión.

Parece que los de continuidad no tuvieron miramientos. Cuando el reloj marcaba las ocho de la tarde del jueves, y ante el estupor de los espectadores, la señal se cortó para dar paso a la enésima redifusión de Cachitos de hierro y cromo. Increíble pero cierto. ¿No podía demorarse ni cinco minutos la programación?

La cuestión es más chocante si tenemos en cuenta la escasez de programas de estreno en la cadena, sobre todo durante estas fechas vacacionales. La 2 Noticias, por ejemplo, desaparece. Algo incomprensible cuando el calendario de este año queda interrumpido por jornadas festivas entre semana. Las Navidades pasadas sin ir más lejos La 2 Noticias salieron en antena los días 28, 29 y 30 de diciembre, así como el 4 y el 7 de enero, sin tomarse vacaciones. Puede que parezca un asunto menor, pero es en estos pequeños detalles donde se demuestra la buena o no tan buena salud de un canal, el criterio a la falta de él de sus responsables.

Es posible que cortar el Aleluya con el que concluía el concierto de la Orquesta Sinfónica y Coro de RTVE no sea como para cortarse las venas, pero sí muestra cierta falta de sensibilidad, cierto comportamiento robotizado, o cierta falta de reflejos a la hora de obrar con sentido común. Una cadena sensible como La 2 no debería andar con el piloto automático puesto. En ningún caso.