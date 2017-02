El crédito

La entrevista a Isabel Pantoja habrá escocido bastante en el interior de Telecinco vistas las reacciones en Jorge Javier Vázquez y Ana Rosa Quintana y el tiempo y resquemores dedicados a una entrevista tan insípida y previsible. Isabel Pantoja fue gratis a El Hormiguero, tuvo más audiencia que un partido de fase previa de Champions, y le hizo un desaire a la competencia directa a Antena 3. Bueno, bueno, nada que no solucione un cheque para enchufar a la ilustre reclusa a un polígrafo. Con los ceros suficientes Isabel Pantoja se presta televisivamente a lo que sea. Eso lo saben bien en Mediaset.

La Pantoja fue gratis a El Hormiguero porque se le hizo una charla a su medida, sin preguntas incómodas y sin temas de exclusiva. Nada de cárcel, ni de las causas y personas que le condujeron a Alcalá. Responder eso vale mucho dinero y la protagonista sólo pedía cantar algo. Un poco de cariño y visibilidad. Lo normal que desean los invitados de El Hormiguero, que van a hablar de su libro, de su disco o de su película. En una valla publicitaria divertida. Pablo Motos sabe hacer programas muy amables y simpáticos garabatos con famosos. Su show no tiene parangón en la televisión en España y su formato es valioso, exportable y genera titulares y zapeos en cada entrega. Tiene un equipo entregado y una audiencia que lo busca. Estamos hablando de entretenimiento, de buena televisión amena, pero por suuesto no estamos hablando de periodismo. Motos no es mal entrevistador (aunque se cabreara con razón con él Mercedes Milá por no documentarse en lo básico), pero no está mentalizado para ser un interrogador punzante, como hubiera requerido su invitada. Los colmillos los tiene más romos que la perrita Sisí, que ha copado en estos días más minutos que Pablo Iglesias. Un síntoma de 2017. Motos ganó el otro lunes con casi 4,8 millones. Pero a su vez perdió parte de su crédito de profesional riguroso y exigente. A veces las cosas que salen gratis salen más caras de lo que parecen.