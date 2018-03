Se da gracias

Hace años, en el colegio, tuve un profesor de Religión que resultó ser pastor luterano. Es curioso porque en el "Paco Paula", como decimos los antiguos alumnos, siempre había existido la posibilidad de cursar Ética en vez de Religión y de elegir si lo hacías en inglés o español. A mí, que estaba en el curso bilingüe, me tocó Mr. Ryan.

Mr. Ryan tenía un flequillo similar al de Trump. Pero no al Trump de la televisión, no, se parecía más al Trump de "grupo de guasa" que dibuja el Selu en su chirigota, y sus cachetes habrían sido la envidia de la propia Heidi. Mr. Ryan, con todas sus peculiaridades, nunca había visto la Semana Santa. Imagínese cuando un grupo de veinte niños, con sus respectivas veinte devociones, intentamos explicarle qué era esto… Sevilla, cuaresma, la calle Sor Ángela... "Look. This is Rafaé, the Roman. Jesus of the Three Falls. Left step first. Julio Vera, the trumpet". Les aseguro que, si llega a estar allí Berlanga, la película más taquillera del cine español no sería Ocho apellidos vascos.

Él se limitó a decir que aquellos "nazareinoah" parecían salidos del Ku Klux Klan y que la música, salvo Amarguras, carecía de ritmo y que qué era eso de los pestiños,

Pero Mr. Ryan me dio una de las lecciones más importantes de Cristianismo que, cada cuaresma, intento recordar. A la vuelta de la Semana Santa, impregnado de incienso y bastantes pestiños, nos reconoció que aquella fe le había emocionado enormemente, pero que no entendía algo. "Os puede el sufrimiento y la pena. Ayer, domingo, fui a Sierpes. Vi las sillas desoladas. Una parte de Sevilla parece ignorar el verdadero mensaje. Quizás deberían ustedes dejar de llorar por devoción. Él salió del sufrimiento. A Dios no se le pide, a Dios se le dan las gracias."

Es a ti, que lo has visto. A ti que, en estos días previos también esperas La Luz. La Redención siempre llega. Levántate y anda.