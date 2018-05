Nuestros datos: virtudes privadas, vicios públicos

Recibimos estos días multitud de mensajes de empresas e instituciones para cumplir con la normativa de protección de datos. La forma en que lo hacen es variopinta: las más cumplidoras explicando qué utilización hacen de nuestros datos; las menos, suponiendo que si no se les contesta damos por bueno lo que hacen. La Administración pública también debería examinarse, y que no pase como en Navarra, donde la propia Administración de Justicia permite que se filtre a las redes sociales información personal de la víctima del juicio por violación; y esto vale también para Hacienda, y prácticamente para toda la Administración.

¿Nos importa realmente todo esto? Tim Harford me pone sobre la pista del trabajo de Brynjolfsson, Eggers y Gannamaneni: Utilizando experimentos de elección on line para medir cambios en el bienestar, que aunque pretenden calcular en dinero lo que aparatos y sistemas de comunicación añaden al bienestar de la gente, para añadirlo al producto de la economía, resulta muy entretenido cuando hacen que los entrevistados los valoren. Estar un año sin lavabo en casa se valora más que ningún artilugio moderno, pero no mucho más que no tener ese año acceso a internet. Sin embargo, y por este orden, se da un valor muy bajo a pasar sin Twitter, Linkedin, Instagram, Skype, Uber, Snapchat, y Whatsapp. Algunas de estas plataformas son sustituibles por otras, pero no las que son la base de nuestras relaciones sociales; podemos cambiar de buscador, pero no de Facebook, pues supondría recomponer toda nuestra red social. De todas maneras, a las redes se les da un valor ínfimo en comparación con poder disponer o no de correo electrónico. Sorprendentemente, se da un valor bajo al comercio electrónico, lo que indica que antes se prescindiría de comprar on line que de otras mucha cosas.

Quizás este tipo de experimentos sea un poco tonto, ya que en la práctica no se presenta la necesidad de elegir entre una cosa u otra, pues todo está disponible y en gran medida es gratis, pero nos pone por delante al menos cuatro cosas. Una, la importancia del teléfono está, fundamentalmente, en relación a las aplicaciones y en que el teléfono ha sustituido al menos a diez utilidades (dejo que el lector las repase).

Segunda, los datos están siendo una alternativa a los precios como señal de mercado que ajusta oferta y demanda, pues informan sobre gustos, momentos, conveniencia y el propio impacto de una publicidad superdirigida; estaríamos ante un nuevo capitalismo de los datos.

Tercera, un tema a debate es el uso de los datos que se captan a través de las redes u otros medios, que pueden ser de explotación privada o pública; por ejemplo, hay un buen uso de datos de salud para diagnóstico e investigación, pero no para discriminar en seguros o en el trabajo.

Y cuarta, el valor de la privacidad es relativo como vemos diariamente, pues se compra y se vende de manera fácil. Uno de los experimentos más divertidos de los que comentamos es cuando se le pregunta a un grupo de estudiantes cómo valorarían algunos datos personales, y los entrevistadores encuentran que los proporcionarían a cambio no de un plato de lentejas -algo en desuso-, pero sí por una pizza.