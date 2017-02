El desafío se mantiene

Lo de Cataluña provoca hartazgo, pero es inquietante. No hay día en el que los dirigentes del independentismo no hagan alarde de agresión permanente a las leyes y a la Constitución y acusen al Gobierno de provocar problemas con su inflexibilidad, y ahora Artur Mas se vuelve a poner al frente de la manifestación con unas declaraciones a Carlos Alsina que demuestran que el ex president ha perdido el norte y también el sur.

Quienes le conozcan desde hace años, como es el caso de esta periodista, y le ha escuchado docenas de veces sus alegatos contra el independentismo -antes de ser elegido presidente de la Generalitat- no atinan a comprender qué ha pasado por la cabeza de ese hombre que hoy está más cerca del populismo que de un partido de trayectoria racional, miente más que habla y se mueve en la ilegalidad con la misma soltura que un ratero reincidente. Que no es fiable se demuestra, entre otras cosas, en que hace un par de semanas anunciaba que no pensaba repetir candidatura a la presidencia del Gobierno catalán y ahora dice que se lo está pensando. Lo que significa que sí, que está en esa idea. Lo último es que la CUP aprueba el Presupuesto de la Generalitat con la condición de que el referéndum se celebre ya para no dar tiempo a que la imputación de la presidenta del Parlament no se convierta en inhabilitación, lo que complicaría las cosas.

Ante este órdago, Rajoy no puede tener más respuesta que la firmeza, y además debería contar para esa firmeza, y cuenta, con el apoyo del PSOE y de Ciudadanos.

No mentía Santiago Vidal: la Generalitat trastea con datos fiscales conseguidos bajo no se sabe qué cuerda, y tiene todo preparado para celebrar el referéndum y la consiguiente declaración independentista. Con descalificaciones hacia los no independentistas y bravuconerías. Esa actitud de insumisión favorece a Rajoy: justifica que, cuando llegue el momento, tome medidas drásticas para impedir el desacato a la ley y exigir respeto a la Constitución.