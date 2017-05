Todos los detalles de la boda de Fonsi Nieto

La boda de Fonsi Nieto y Marta Castro se convierte esta semana en el tema estrella del quiosco rosa, y eso que sólo Hola cuenta, mediante exclusiva, los detalles del enlace, que tuvo lugar este fin de semana en Ibiza. Será por los tres días que ha durado la fiesta, por sus 500 invitados o por las muchas excentricidades que se han sucedido durante el convite, pero lo cierto es que Hola desgrana en un extenso reportaje de más de 30 páginas todos los detalles de la que se perfila como una de las grandes bodas 'made in Spain' de este año. A Fonsi Nieto no le ha importado que éste no sea su primer 'sí quiero' y ha tirado la casa por la ventana con detalles que no han pasado desapercibidos, como su fiesta de disfraces pre boda , los alcoholímetros puestos a disposición de los invitados o los detalles circenses del convite, con cabezudos incluidos. La revista destaca también el papel protagonista que tuvo Lucas, el hijo que Fonsi tuvo con Alba Carrillo, que hizo entrega de un cachorro de Golden Retriever a la ya esposa de su padre en la ceremonia.

Si la boda de Fonsi es lo más comentado de la semana, no pasa desapercibida tampoco la portada que Diez Minutos dedica a Ivonne Reyes. La ex modelo vuelve a la carga con el que asegura es el padre de su hijo, Pepe Navarro, y ofrece detalles sobre la relación que mantuvo con éste, ahondando así en la polémica de las últimas semanas. Ivonne tilda de "asquerosas" las declaraciones que Navarro hizo en el programa de Bertín Osborne, en las que el presentador definió aquella relación como "paterno-filial". "¿Cómo se puede tener sexo y amor con una persona y luego decir eso?" se pregunta.

Otras noticias que ocupan titulares esta semana son los retoques estéticos de Mila Ximénez (en Lecturas) o la presentación pública de la nieta de la Pantoja, la hija de Kiko y Ana Rosales, que ocupa la portada de Semana con un posado exclusivo de madre e hija en el que queda patente el gran parecido entre la pequeña, que al parecer ha heredado el arte de su abuela, y su padre.