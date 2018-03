No hay mayor desprecio que no hacer aprecio. Pero de eso a que La noche en 24Horas, no lo olvidemos, el programa más visto del Canal 24 Horas, haya decidido descansar durante toda la Semana Santa, como es su costumbre, mientras Cataluña ardía, literalmente, hay un trecho.

Serán en total diez días consecutivos sin tertulia. Desde que mantuvieron la última hasta que lleven a cabo la siguiente han pasado muchas cosas, como que Carles Puigdemont fue detenido en Alemania. Pero ni Víctor Arribas ni sus colaboradores estuvieron en la mesa comentando sus opiniones. Comprendo que llegado el periodo vacacional se establezcan turnos, tal y como hacen en cualquier otro programa de esta índole y no digamos en todos los informativos radiofónicos. Había, hay y habrá otras soluciones antes de bajar la persiana tan abruptamente hasta el 2 de abril. En una empresa gigante como TVE bastaría con establecer dichos turnos. Y dejar que tomen su merecido descanso la editora Paz Cámara y el director del espacio Víctor Arribas. Que en este caso, tranquilos, quien se va a Sevilla no va a perder su silla, y una vez concluido el periodo convenido todos volverán a su puesto, como ocurre en cualquier otra cadena.

Unos tanto y otros tan poco. Mientras la tertulia política estrella de TVE se ausentaba, TV3 se convertía en una televisión de guardia consagrada íntegramente a hablar del 'procés' y sus circunstancias. Es curioso que el canal de información continua catalán haya conquistado cada vez más horas en el canal principal. De modo que hay jornadas que casi llegan a ser el mismo. Fue curioso también comprobar cómo los tertulianos de El cascabel, tan católicos y semanasanteros como el que más en el canal Trece, no faltaron de su puesto ni una noche. Dejando las procesiones sólo para las madrugadas.