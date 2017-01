De la escapada de don Felipe a la reboda de Bertín

Parece que el frío también ha llegado a las revistas del corazón, que esta semana llegan al quiosco más sosas que de costumbre. La única que sorprende, y no por el hecho en sí sino por lo poco habitual que es ver al Rey sin su compañera fuera de Palacio, es la portada de Semana, que ha pillado a don Felipe en plena jornada de compras navideñas en un conocido centro comercial próximo a Zarzuela. Que no todo van a ser escapadas gastronómicas y culturales junto a la Reina...

La portada de Hola se la dedica casi por completo a la familia de Bertín Osborne, que en un bonito reportaje en su finca de Sevilla no sólo se enorgullece de la historia de superación de su hijo mayor, Kike, "del que los médicos dijeron que ni hablaría, ni vería ni andaría", sino que el cantante deja caer que está planeando pasar de nuevo por el altar con Fabiola.

Y de la alegría a la pena. Porque el luto de María Patiño por la muerte de su padre ocupa su parte de protagonismo en las revistas de esta semana. La que más espacio dedica a este tema es Diez Minutos, que asegura que la presentadora se encuentra "destrozada" por esta pérdida. En Diez Minutos también prestan atención al 43 cumpleaños de Francisco Rivera y al recuperado romance entre Imanol Arias e Irene Metitxel.

Y, como es habitual desde hace varios meses, en el quiosco rosa de esta semana no podía faltar un nuevo capítulo de la vida de Rociíto. Esta vez llega a través de la revista Lecturas, donde el ex marido de la hija de la chipionera se queda a gusto después de dar algunos detalles de la mala convivencia que tenía su ex con los hijos que ambos tuvieron durante el matrimonio, Rocío y David, que ahora viven con él. El ex guardia civil desvela los detalles de la enfermedad genética que padece su hijo menor y ataca a Rociíto acusándola de tratar de forma "indiferente" a sus niños.

La revista Love, por su parte, se centra esta semana en la presentación oficial de la novia de Ronaldo.