El espejismo de crecer sin inversión productiva

Tiene razón el consejero de Economía cuando, en un artículo reciente en este periódico, sostiene que si el consumo público se reduce con la austeridad, el consumo privado por los bajos salarios, la inversión privada por las débiles expectativas empresariales, y la inversión pública también se estanca, sólo queda la diferencia entre exportaciones e importaciones para hacer crecer la economía en la ecuación del producto, nacional y de nuestra autonomía. Las exportaciones han recuperado en los últimos años la tendencia que ya llevaban antes de la crisis; y las importaciones, que restan, caen por la debilidad de la demanda interna y los bajísimos precios de las materias primas y la energía. El argumento de Ramírez de Arellano es impecable, evidenciando la magnífica ocasión perdida, desde 2011, para haber compensado con inversión pública estatal -o de la Unión Europea- la crisis general de la economía, y en especial de Andalucía. Todos los días nos recuerdan el porcentaje a que está creciendo la economía española, pero si lo vemos en cifras absolutas, el coste de la recesión ha sido irreparable; en 2008 el producto de la economía española era 1.125 miles de millones de euros, en 2013 había caído a 1.010, el año pasado estaba en 1.100, y quizás en 2017 consigamos volver al punto de partida. Como consecuencia, el producto potencial de nuestra economía ha caído por debajo de su tendencia histórica.

El interesantísimo informe anual de S&P Global Rating, sobre inversiones de empresas no financieras da buenas noticias sobre la inversión privada en Europa, que aumentaría más de un 10% este año, después de cuatro de caídas. Podemos señalar al respecto, primero, que inversión no es, como estamos acostumbrados a oír, la compra de hoteles, o centros comerciales, carteras de viviendas, o futbolistas, sino aumento de capital y activos productivos en el balance de la empresa; técnicamente lo llamaremos gastos de capital. Segundo, los grandes inversores europeos son las empresas de energía, producción industrial y de servicios públicos de Francia, Noruega, Holanda, Alemania, Italia y Reino Unido; y en total suman 184.600 millones de euros de inversión prevista para 2017. La sexta de estas empresas -y única española entre las 60 más importantes- es Telefónica. Tercero, las empresas no tienen ningún problema para financiar sus inversiones por el exceso de liquidez tras años de débil inversión; pueden colocar deuda a tipos ínfimos, y además se la compra el Banco Central Europeo. Cuarto, estas cifras europeas suponen un 23% del total de inversiones empresariales en el mundo; era un 29% hace quince años, ha ido cayendo y ahora se recupera, por lo que en España y en Andalucía estamos en un área donde crece fuerte la inversión productiva empresarial, aunque las empresas pueden invertir en zonas distintas a donde están radicadas. En suma, pueden venir buenos vientos de cola, como nos está pasando, y hacernos la ilusión de que todo va bien, pero hay que tener un ojo puesto en la inversión productiva, pública y privada, porque sin una inversión diversificada y fuerte no hay crecimiento sostenido.