El esperado reencuentro de Paula y David

No podía ser de otra forma. El quiosco rosa se ha puesto de acuerdo esta semana con el tema de apertura y todas las revistas llevan en su portada el esperado reencuentro de los Bustaeche. Era de esperar, tras más de dos meses de silencio absoluto por parte de los protagonistas, que lo mismo han dado la callada por respuesta que han salido por peteneras hablando del amor eterno cuando alguien le ha preguntado por su separación, aunque a la vez dejaban caer que en su casa estaban "pasando cosas". La comunión de Daniella, la única hija de Paula Echevarría y David Bustamante, era esperada por todos porque suponía la primera foto de familia tras el distanciamiento de la pareja. Lo que ninguna revista ha pasado por alto es que tanto el cantante como la actriz han tenido que hacer de tripas corazón para posar como una familia feliz y no estropear el día a su pequeña. El titular de Lecturas es el más esplícito y subraya que Paula y David han "disimulado", mientras Hola prefiere hablar sólo de "reencuentro" y asegura que tras seis meses de ausencia, "reaparecen como una familia feliz". En esta misma línea se mueve Diez Minutos, que prefiere no cerrar la puerta a la reconciliación y dice que aparecen "sonrientes y cariñosos" en la comunión de la niña.

Además de esta esperada foto de familia, las revistas no han pasado por alto las cinco bodas de futbolistas que se celebraron el pasado fin de semana, fijándose, sobre todo, en los detalles de la de Marc Bartra y Melissa Jiménez y en la de Álvaro Morata y Alice Campello.

Diez Minutos deja sitio en su portada también para analizar las vacaciones en Cádiz de Paz Padilla, mientras Lecturas sigue sacando jugo a su eterna lucha con la familia Campos y ahora asegura que María Teresa ha recurrido a un prestamista para evitar que le embarguen la casa.

La única revista que deja todos estos temas a un lado y abre a lo grande con otro asunto es Semana, que ha preferido ser la primera en mostrar la foto de María del Rocío, la hija de José Fernando Ortega y Michu.