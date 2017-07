La estrella, el actor y la marca

Nadie puede cuestionar a estas alturas el estatus de estrella internacional de Antonio Banderas, nuestro mejor embajador en Hollywood y alrededores desde que, con su llegada a Los Ángeles en 1992 para protagonizar Los reyes del mambo, afianzara paso a paso una carrera que, entre la explotación de lo latino (Desperado, La máscara del Zorro, Evita, Spy Kids...) y los papeles secundarios (Banderas ha hecho escasos buenos protagonistas), se ha prolongado, con altibajos aunque constante, hasta nuestros días.

El malagueño aprovechó el tirón de Almodóvar, con quien se curtió como actor natural, enérgico y desenfadado, y con quien ha realizado sus mejores trabajos (de Laberinto de pasiones a La piel que habito, pasando por La ley del deseo, Mujeres al borde de un ataque de nervios o Átame), para penetrar en ese complicado camino lleno de peajes en el que el aspirante a actor versátil y serio quiere convertirse en estrella. A saber, cubriendo estereotipos raciales, aceptando roles de acompañamiento, aireando discretamente su vida privada o circulando por producciones de segunda fila o directamente olvidables.

El Premio Nacional parece justo en todo caso como reconocimiento a la labor multidimensional de la marca Banderas: actor, estrella, embajador de lo español (o lo andaluz), hijo pródigo, director (Crazy in Alabama, El camino de los ingleses), productor, mecenas, empresario y, sobre todo, figura pública siempre amable, cabal y sonriente al servicio de una autopromoción constante asumida como la de todo un país y su cultura.

Pero, aunque tal vez ya no sea pertinente, ¿es o ha sido Banderas un buen actor? Lo fue en un puñado de títulos, aunque no parece ya que su propósito sea demostrarlo en cada nueva película. Aún con mucha carrera por delante, se le recordará por aquellos estupendos filmes almodovarianos o tal vez por sus papeles junto a Tom Hanks en Philadelphia o junto a Brad Pitt en Entrevista con el vampiro. La cinefilia más selecta tal vez lo haga por aquella obra maestra de culto que es Femme Fatale, de Brian de Palma. Lo demás, su Woody Allen y su gato con botas incluidos, ustedes me perdonarán, no creo que pase a los anales.