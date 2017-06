Las respuestas han cambiado. Si antes le preguntabas a un niño qué quería ser de mayor, solía contestarte que médico, policía o astronauta. Ahora no. Ahora quieren ser influencers, youtubers o bloggers. Ante lo que muchos padres quedan sorprendidos y tienen que tirar de Wikipedia para averiguar qué es exactamente lo que sus pequeños quieren ser. El sueño de salvar a personas o descubrir vida en otros planetas se ve eclipsado ante la posibilidad de cobrar por ir divina de la muerte, por desvelar truquillos sobre los videojuegos de moda o por recomendar un champú para cabellos rubios ahora que llega el verano. Es que ser influencer -que no influidor porque, ya se sabe, en inglés todo tiene mucho más caché- es realmente fabuloso.

De toda la vida de Dios, algunos individuos de la esfera pública -con sus profesiones, cargos y funciones completamente definidas- se han convertido en personas influyentes, capaces de generar en la sociedad determinados comportamientos y pensamientos.

En la cultura del borreguismo es normal que si Jennifer Aniston (actriz desde tiempos inmemoriales, nos gusten o no sus papeles) tiene pelazo, todas queramos copiárselo y que si Lola Flores (no hace falta que explique el porqué de su relevancia pública) implorase en la boda de su hija que la gente se marchase con aquel si me queréis, irse,la humanidad haya adoptado su frase como expresión popular. Pero, ¿qué legitima a los llamados influencers para cambiar nuestras conductas o arraigar en nosotros comportamientos que ni nos van ni nos vienen? Nada. Exactamente nada. Que una niñata sin oficio ni beneficio nos diga que las gafas de aviador son para los perdedores (cuando son tus favoritas) y que el petardo de turno que no acabó la ESO nos haga creer que una palabra, seguida de puntos suspensivos, es un poema me parece la mayor tomadura de pelo del siglo XXI. Pero eso ya lo dijo algún influencer del siglo anterior: "La estupidez humana es infinita".