Un eterno reinado

La primera vez que lo vi en televisión lo pensé: ser Mario Vaquerizo debe ser terriblemente agotador. Tal vez no es la cabra loca que todos creemos las 24 horas del día, pero las 23 en las que aparece en la caja tonta no nos van a hacer cambiar de opinión. No es de extrañar que la criatura tenga que pasar dos veces para que lo veamos; su espídico comportamiento hace que no sobreviva una sola caloría en su escuálida anatomía. Pero este pensamiento cambió hace dos días cuando, escuchando la radio, me topé con la última canción de Enrique Iglesias.

No nos ha dado tiempo a pensar en el verano y el pequeño de los Iglesias ya tiene el supertemazo con el que nos torturarán en chiringuitos, terrazas y consultas del dentista hasta que empiecen a sonar villancicos. Algo a lo que nos tiene acostumbrados desde hace no sé ya cuántos veranos. Y eso, tener preparada la canción con la que adolescentes y trasnochadores pasaran la época estival todos los años, es una tarea mucho más agotadora que la de ser Mario Vaquerizo a tiempo completo.

Los temazos de Enrique Iglesias empiezan a sonar por primavera y dejan de hacerlo para Todos los Santos, algo que sólo le deja al muchacho un margen de cinco meses para crear sus obras de arte. Me lo imagino en casa angustiado, estrujándose el cerebro y haciendo tormenta de ideas con sus amigos. "Bailando, El Perdón, Duele el corazón... con todas he sido el rey de la canción del verano y juro que ni mi padre ni su moreno natural podrán quitarme la corona", murmura mientras acaricia a un gatito. Así que este año ha vuelto a coger papel y boli, ha pensado en la muchacha a la que el año pasado dejó con callos y juanetes y que éste ha preferido que le duela el corazón de por vida y se ha sacado de la manga un temazo en el que pide alcohol para su dolor -de tanto bailar hasta el tiene muñones por pies- y que le suban la radio, que suena su canción y a él no lo eclipsa ni Shakira, ni Maluma, ni Carlos Vives y ni el mismísimo Georgie Dann.