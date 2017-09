Aquí no se nos hiere la sensibilidad por los muslos de Eva Ruiz sino por lo que late tras la broma de esa persecución tijera en mano de Juan y Medio tras su compañera y la fea escena de vulnerabilidad por muy de tono de humor que fuera su contexto. Surgen los defensores como adalidades del almeriense, que lo comparan como campeón de la igualdad y el feminismo y cosas así, pero eso no excluye que su recorte despierte mal gusto e incomodidad, con las risas agudas y complacientes de ese entregado público en el plató. Es una anécdota inoportuna, por la que se ha disculpado la productora y la cadena pública a raíz de que se viralizara su vídeo en las redes sociales y esté dando la vuelta al mundo. "El humor desafortunado no invalida la labor de un programa reconocido como servicio público", se ha justificado por parte del ente sobre el contenido que produce el propio Juan y Medio y que es el que reporta más audiencia diaria a este canal rosa que vive sus peores momentos de fidelidad y credibilidad entre los andaluces.

Siempre ha sido cuestionable ese "servicio público" de un magacín que por muy rotos corazones que reúna y acompañe no puede ser el emblema de una cadena monótona y entregada a la banalidad, el corazón y todo ese folclorismo de cartón piedra que viene a excluir y ocultar una grandísima parte de la realidad del sur. Se le presupone que con su jugoso contrato con la RTVA Juan y Medio es consciente de sus obligaciones y responsabilidades. Precisamente la sensibilidad feminista es lo único realmente progresista que diferencia a Canal Sur, que siempre cacarea de progresismo, respecto a la TVE franquista. La imagen de Andalucía no puede ser la de esta autonómica que aparece en los zappings para avivar los tópicos que acumulamos. Andalucía cada vez pinta menos en fortaleza e influencia a nivel nacional, en proporción al papel que juega la presidenta Díaz. Canal Sur es sólo espejo y ejemplo de lo que es Andalucía en estos momentos. Y los andaluces, la verdad, no se lo merecen.