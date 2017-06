Los famosos empiezan a lucir palmito en la playa

La llegada de las altas temperaturas ha empujado a los primeros famosos a la playa, según se deja ver esta semana en las portadas de las revistas del corazón. María Patiño vuelve a ser protagonista por su aumento de pecho y ocupa la portada tanto de Diez Minutos como de Lecturas con sus mini vacaciones en el Caribe. Hasta Punta Cana se han marchado también estos días Kiko Rivera e Irene Rosales, que también luce nueva figura tras pasar por el quirófano, según asegura Semana. La novia del Dj asegura en esta publicación que el viaje a Santo Domingo ha sido para ellos "como una segunda luna de miel", unas palabras que la revista interpreta abiertamente y dice que han empezado a buscar un hermanito para la pequeña Ana.

Otro de los asuntos que llegan al quiosco esta semana es la triste despedida del diseñador David Delfín, una pérdida que ha encontrado un sitio destacado tanto en la portada de Diez Minutos como en la de Lecturas, pero de la que se hacen eco en su interior el resto de publicaciones.

Holase descuelga esta semana con una portada compartida. En una mitad ofrece las fotos en exclusiva de la boda de la top internacional Clara Alonso y, en la otra, la comunión en el campo de la hija de Paloma Cuevas y Enrique Ponce. Lo que no se termina de entender es por qué le dan tanto protagonismo en una portada a una comunión que se celebró hace casi un mes y de la que dieron buena cuenta tanto el matrimonio como algunos de sus ilustres invitados en las redes sociales. En su interior Hola responde a la pregunta que muchos se han hecho en los últimos días sobre cuál es el paradero de Isabel Preysler y asegura que no está ni escondida ni retirada. La revista zanja la polémica diciendo que la única razón de por qué no sale en los medios es porque en los sitios en los que ha estado (como en su viaje a Miami o a Argentina) no ha habido prensa gráfica esperándola para inmortalizar el momento. Y ofrece una foto de Isabel y Mario cenando en Madrid para recalcar que la socialité sigue teniendo una agenda cargada de actos.