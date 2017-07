Entre aquellos comentarios de Mariló Montero, que creó afición, y la colección de pifias que acumulan Beatriz Pérez Aranda y Mercedes Martel en las mañanas del canal 24 Horas hay una asunción de la costumbre del resbalón en TVE. La pública tiene la credibilidad con imperdibles y no está para bromas. De ahí la importancia de Sergio Martín para oxigenar Los desayunos o la permanencia de Ana Blanco como pilar de hábito con el espectador. La pública aumentará su liderazgo de audiencia en informativos en esta temporada. El futuro director general tiene la responsabilidad de que no se tuerza la tendencia ante una opinión pública con menor tensión.

Entre tantos corresponsables y reporteros que urden el mastodonte de noticias de RTVE es habitual que de vez en cuando se produzcan los habituales fallos, como las erratas que se descuelgan por estos mismos renglones. La actividad periodística diaria genera esos deslices y los riesgos del directo a veces tienen forma de revólver.

Pero lo de la fuga en pantalla de Mar Chércoles el día 7 no es de recibo pese a la indulgencia de muchos compañeros. La reportera estaba relatando en el Telediario las consecuencias del tormentón estival que estaba cayendo por Madrid. No era una noticia de presión por la premura o por su dramatismo. Era la típica crónica meteorológica con sus cifras de daños que no justificaba la reacción que tuvo la reportera, palabrotas incluidas. Todos somos humanos y hay compañeros de Chércoles que han librado peores situaciones sin que se note. A las redes sociales, de nuevo, tan incendiarias, tan protestonas, les dio por la comprensión hacia una periodista que no estuvo en su sitio. Hay pecados peores en la dirección de informativos de TVE pero también hay que exigir a sus redactores que estén a la altura. Chércoles volvía ayer a sus crónicas. Faltaría más que no tuviera nuevas oportunidades. Aunque su anécdota debería exponerse para insistir en que TVE no puede permitirse escenitas de profesionalidad mejorable.