Uno no es Raymond Carver, ni tampoco Haruki Murakami, pero me entra la duda de lo que estamos hablando. Porque escribí un artículo titulado La sequía ha terminado (así lo creo, así lo espero) y resulta que el consejero andaluz de Agricultura, Rodrigo Sánchez Haro, y el presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, Antonio Ramón Guinea, dijeron el jueves que la sequía no ha terminado, que sigue vigente. En contra de lo que casi todos creíamos, Emma no habría conseguido acabar con la sequía. Así que cautiva y desarmada, le ha cedido el chaparrón a Félix, que llega dispuesto a tomar el relevo.

¿De qué hablamos cuando hablamos de sequía? Hay que tener en cuenta las circunstancias. El consejero y el presidente de la CHG dijeron esa curiosidad en una jornada sobre la utilización de agua regenerada para el riego, que organizó la Federación de Asociaciones de Regantes de Andalucía. En materia de agua, los regantes parece que son como unos niños malos. No los dejan que se confíen, porque empiezan las travesuras. Hay que leerles la cartilla y reñirles por si acaso. Yo lo veo en ese contexto del niño malo regante, y por eso les dijeron que el decreto de sequía será aprobado por la Junta en las próximas semanas. Aunque cabe la posibilidad de que las restricciones sean "suavizadas".

Al regante le dieron unas cifras de los embalses que no concuerdan con otras que se han publicado, citando a fuentes habitualmente fiables. Es como las cifras de los manifestantes. Grosso modo. El medidor de pantanos funciona a ojo de buen cubero. Unos lo ven medio lleno y otros medio vacío. Pero cuando está casi lleno no se puede decir que lo has visto medio vacío. Tampoco se puede decir que estamos por debajo de la media y largando agua para desembalsar. Excepto que la media ideal sea el 130% de su capacidad.

Al regante le cuentan eso para que no riegue con alegría, porque todos los años no vienen Emma y Félix. Pero, ya que han venido, que nos lo cuenten como ha sido. La sequía se encuentra ahora en paradero desconocido. Puede que se haya refugiado en Murcia. Loca por un trasvase, pero en Sevilla desapareció según entró marzo. A la sequía la estamos esperando para el Domingo de Ramos, a ver si se queda una semanita. Y a Emma y a Félix que les agradezcan los servicios prestados, y que se vayan al Sahara o por ahí. Después ya se verá si hay que regar más o menos.