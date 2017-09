Dice el consejero y portavoz del Gobierno catalán, Jordi Turull, que todos los miembros del equipo de Carles Puigdemont firmarán la convocatoria del referéndum y que será un honor hacerlo.

Vaya honor, firmar un decreto ilegal; vaya ejemplo el que dan a la sociedad catalana Turull y sus compañeros de Gobierno. Se supone que quienes dirigen un país deben mantener un comportamiento ético en el que por encima de todo debe primar el acatamiento a las leyes, y es por tanto mal asunto que Turull hable de honor para calificar un acto de rebeldía. Si se aplica su inexplicable regla de tres, sería un honor para cualquier ciudadano catalán no aceptar las leyes que emanen de su parlamento o de su gobierno. Empezando por la nueva ley tributaria que obliga a pagar a la Hacienda catalana, y que Puigdemont presentó ayer con tanta parafernalia. ¿Qué hará con los que se nieguen a reconocer la agencia tributaria catalana, tanto si lo hacen por principios como si es por temor a que Montoro les meta una multa que les deje temblando? ¿Será un honor para esos catalanes declararse insumisos ante la iniciativa de su gobierno, insumiso a su vez ante las leyes?

A la postura enloquecida de los independentistas, ante la que Ada Colau demuestra una ambigüedad que dice poco de su talla política, porque un líder está obligado a definirse, no a bailar al son que convenga en cada momento, se contraponen posiciones que demuestran que ante las situaciones límite sale lo mejor de cada uno, como ocurre cuando se produce una catástrofe natural. Pedro Sánchez por ejemplo no ha dudado en expresar su apoyo al Gobierno ante el desafío independentista, ha aparcado por un tiempo otras exigencias que hace apenas unas semanas consideraba prioritarias y ha abierto un canal de comunicación con Mariano Rajoy que se mantenía en suspenso porque se dejaba llevar por su animadversión personal hacia el presidente de Gobierno. También Rajoy se ha abierto hacia esa mejor comunicación y además su brazo derecho para la cuestión catalana y vicepresidenta de su gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha declarado que después del 1 de octubre, donde el Gobierno va a poner toda la carne el asador para bloquear el dislate, para bloquear el intento separatista, se abrirá un diálogo constructivo con todas las fuerzas políticas para analizar posibles salidas a los problemas territoriales, que desgraciadamente están ahí y no sólo por la cuestión independentista catalana. La financiación autonómica es uno de los asuntos que necesitan revisión urgente, y Soraya no ha descartado la posibilidad de debatirlo en profundidad.

Puigdemont y sus consellers hablan de honor, pero todo el mundo sabe que no les llega la camisa al cuerpo. ¿Pretenden ocultar con el supuesto honor la falta de coraje de estos últimos meses para dar el pistoletazo de salida al independentismo? Turull sustituye a una consejera reticente a sumarse al disparate. ¿No tenía honor Neus Munté?