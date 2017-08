La irrealidad del fútbol en verano

El paso de los años conduce a una visión bastante diferente del fútbol y una de las máximas fundamentales para que este maravilloso deporte sea atractivo es el interés por los puntos en litigio o por los títulos, que haya algo en juego de verdad. Esto quiere decir que rara vez en los amistosos de verano, que son eso precisamente, amistosos, se puede disfrutar de un partido de verdad, que se aleje de la intrascendencia. Más allá de las obligaciones de mi profesión, que obliga, entre otras muchas cosas, a seguir la trayectoria de los dos equipos sevillanos de fútbol, he de admitir que me inclino muchísimo más por disfrutar en directo de un Corinthians-Sport Recife, de la decimoséptima jornada del Brasileirao, que por seguir un Stuttgart-Betis o un Everton-Sevilla.

Por supuesto que respeto a quien no piense igual que yo, faltaría más, a quienes están dispuestos a tragarse hasta los entrenamientos de los equipos de sus amores para sacar unas conclusiones concluyentes sobre este o aquel futbolista, pero, a mi juicio, es una visión bastante alejada de la realidad. ¿Cómo se puede juzgar a unos futbolistas que pleitean dos veces en apenas 24 horas o que entran al césped con la certeza de que no van a estar en él más de 45 minutos debido a que sus entrenadores se moverán en torno a la decena de sustituciones? Eso tiene que ver con otro deporte, no con el fútbol.

En esta época las mediciones pertenecen sólo a los entrenadores y todo se queda en el nivel de las sensaciones, nada más que eso. Ni el que parece muy bueno lo corrobora siempre a lo largo del curso, ni tampoco el que transmite una condición de horrendo tiene que serlo necesariamente. La mayoría de las veces depende todo de las cargas de trabajo que imponen los cuerpos técnicos y, en ese sentido, es preferible ver a un equipo más cansado que fresco. Además, ya queda tan poco...