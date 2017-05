Es el 'karma'

Manel Navarro comenzó como representante electo de TVE en el Festival de Eurovisión con un corte de mangas dedicado a los espectadores que protestaban en la grada por su rocambolesco nombramiento. El público se había decantado en el televoto por Mirela y prevaleció el dictamen del jurado de expertos que de forma unánime se decantó por el surfero. En un contexto deportivo Manel habría sido expulsado del terreno y aunque fuera en un plató también se debió hacer algo expeditivo. La dirección de TVE prefirió no ahondar en un problema que no vino a resolver, con una polémica que creció en las redes de los eurofans. Desde un primer momento el último puesto estaba mascado. Las acusaciones de tongo y la reacción del cantante vinieron a enturbiar todos los esfuerzos posteriores ¿Cuál sería la primer conclusión? Que hay que tomarse muy en serio el programa que más gente ve en Europa y en España en todo el año, que no se puede dejar en manos de aficionados esa misma representación y que, guste o no, al público hay que darle la razón. Ya pasó con Chikilicuatre, aunque fuera discutible, y ya pasó con Ruth Lorenzo, que a la postre ha sido lo mejor del último decenio catastrófico junto a Pastora Soler.

Pero suele ocurrir además que los desastres no terminan de salir gratis. Occidentali's karma, como decía el italiano. El desafortunado gallo de Manel Navarro sobrevino como si fuera un castigo añadido a una candidatura mal elegida y peor planteada. Es inadmisible que un cantante que aspire a ser profesional dé el cante así. Trasluce el despropósito y la chapuza de lo que debería haber sido un lucido escaparate para TVE. Si alguien tenía dudas de que la corporación pública vive su momento de mayor desprestigio, hasta lo que debería ser anecdótico se convierte en evidencia de un naufragio.

Sólo falta que el año próximo nos represente Javier Cárdenas con un ballet de su histórico carromato de frikis. Sería la imagen más exacta de lo que es ahora RTVE.