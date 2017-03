No es lo mismo ser aconfesional que laico, agnóstico o anticlerical. Aunque algunos confundan los términos. Como los representantes de Podemos, que ahora solicitan la supresión de la misa dominical en la televisión pública. Llevo observando este fenómeno del laicismo televisivo desde hace no menos de 25 años. Concretamente desde que comenzaron a emitir las televisiones privadas, desde 1990. Y hay cosas que me llamaron mucho la atención. Por ejemplo, que Canal + en general y mi programa de cabecera durante una década, Lo + plus, fuesen un canal y un espacio completamente laicos. Y atención, cuando digo laicos estoy afirmando que sus escaletas, sus entrevistas, sus secciones y sus colaboradores parecían pertenecer a un mundo extraño en donde no existe la religión. Donde se abole la espiritualidad.

Siempre eché de menos estos contenidos, para qué nos vamos a engañar. De ahí que me resultase tan chocante que en #0, el canal heredero del Plus, y más concretamente en el primer episodio de Streetviú, dedicado al barrio de Triana, no ocultasen las colas que se forman en la calle con motivo de los besamanos de las imágenes cofradieras a las que rinden culto sus vecinos. Creo que era la primera vez que una manifestación religiosa cristiana formaba parte del guion de uno de sus programas. Más allá de servir como chascarrillo para hacer chistes a costa de la iglesia, que también.

Pero todo esto venía porque los de Unidos Podemos han solicitado en el Congreso la retirada de la misa en La 2, el programa que logra la mayor cuota de pantalla dominical del segundo canal de la cadena pública. ¿Deberían suprimir la misa también en las televisiones públicas del País Vasco, Cataluña, Galicia...?

No queda espacio para tantas preguntas como se nos plantean como esa propuesta ya oída otras veces.