Te late el escudo

Que las lágrimas derramadas no empañen tu grandeza. Que los cronistas, los actuales y futuros, no se cansen de glosar tus conquistas, la agudeza con la que has visto el fútbol y cómo fuiste capaz de cambiar el destino de un club después de más de dos décadas orgulloso de que ese escudo cosido a la tela se grabara en tu piel hasta acabar marcando tus latidos. Y con ellos, tus días. Días de cielos límpidos en los que restalló la gloria y tenebrosos días de espesa ceniza en los que atronó el fracaso. Bajo esa luz, también bajo las tinieblas, tu corazón siempre latió teñido de esos colores. Inquebrantable.

En el fútbol de la hora, en el que la palabra vale lo que una colilla pisoteada en el vomitorio de un estadio, tu ejemplo es tu más noble legado. Las paredes de los dormitorios de los adolescentes, también sus baúles, están cuajados de pósters y camisetas de ídolos de quita y pon. De besucones de escudos con una trayectoria profesional que no cabe escrita en un rollo de papel higiénico. Y pasaron decenas y decenas de ellos mientras tú renovabas tus votos de fidelidad.

En esos veintitantos años hubo muchos sinsabores, muchos sueños de verano que el invierno heló. Y también hubo hiel. En el mundo del deporte, donde la victoria es victoria porque existe la derrota, hay que probar esa hiel. Asimilarla y crear los anticuerpos para combatirla. Michael Jordan lo definió con una frase certera, como su mano con el aro: "He fracasado una y otra vez en mi vida y es por eso que tengo éxito".

Tú también aprendiste a convivir con el fracaso, te levantaste del barro e incluso aprendiste a reírte de ti mismo, con marcada vis cómica, mientras te hacías leyenda.

Tu amor por unos colores no ha tenido precio en 27 años. Y ahora surge la pregunta: ¿Serás eterno en la ciudad eterna a partir de junio? Tú, Francesco Totti, tienes la palabra. La tuya sí que vale.