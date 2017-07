La ley andaluza hipotecaria y las nuevas hipotecas

Nuestro compañero Joaquín Aurioles se refería la semana pasada a la nueva legislación hipotecaria de vivienda, que es un tema que dará que hablar. Hace un año el Parlamento de Andalucía aprobaba una ley para protección de los hipotecados, haciendo hincapié en los requisitos de información, así como el papel de asesores, notarios y registradores. No entra en cuestiones que se plantean sobre cambios de tipos variables a fijos, o las circunstancias del impago. Un contrato de hipoteca tiene tres ángulos. Uno, los términos económicos en que se ha de efectuar el pago, que será simple si se establece un tipo fijo durante toda la vida de la hipoteca, o un fijo más una referencia conocida que va cambiando. Otro, quién soporta los costes de la operación, como tasación y gastos de gestión y legales, así como otras obligaciones. Y, por último, qué ocurre cuando finaliza el contrato a iniciativa de una de las partes; y especialmente, cómo proceder en caso de impago. El contenido de estas tres cuestiones debería quedar absolutamente establecido por ley, evitando en lo posible la ambigüedad y oscuridad que lleva a litigios.

No todas las hipotecas son de vivienda; esta ha oscilado entre el 38% y el 67% del total, pero la normativa busca sobre todo proteger a quién pide un préstamo para comprar vivienda. Las entidades de crédito también necesitan un marco legal claro, porque el contrapunto de la morosidad es la restricción crediticia, y en caso extremo, como hemos visto, la quiebra. Quizás el dilema principal se plantea en el tipo de interés, sobre el que podemos decir dos cosas. Una, cuanto más sencillo sea -o fijo, o variable- más difícil resulta saber si nos hemos comprometido con un tipo fijo demasiado alto, o con uno variable que nos sube demasiado; un sistema pactado de corrección obligaría a recoger las cláusulas correspondientes en los contratos, y por el momento este tema no parece que se pueda plantear en España. La otra, que los tipos de interés permanecerán muy bajos al menos en los próximos cinco años, y no depende sólo de los bancos centrales, sino de que el tipo de interés de equilibrio ha caído, y estará en el futuro claramente por debajo del 2% para el plazo que puede servir de referencia a las hipotecas. Pero claro está, el plazo de las hipotecas es muy largo y nadie puede saber qué ocurrirá en tantos años.

Al contrario que los ahorradores, los hipotecados viven una época dorada, donde los bajísimos tipos les han permitido disponer de una renta adicional. El filósofo social Daniel Haybron, en un precioso librito indaga en la naturaleza, los valores y la búsqueda de la felicidad, y dice que es importante establecer prioridades como conectar con las personas y cosas que importan, aprender a relajarse, y conseguir un equilibrio moral. Informalmente, señala que una de las mayores causas de infelicidad son las deudas, y que la compra de una vivienda puede ser uno de los riesgos principales para una vida tranquila. Quizás es un poco exagerado, pero podemos concluir diciendo que en el fondo de la cuestión de la hipoteca está la capacidad real de pago del que la pide, y sus circunstancias.