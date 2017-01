Sólo un personaje como él podía hacerlo. El psicólogo Rafael Santandreu envió a Late Motiv la supuesta entrevista que debía realizarle Buenafuente con las preguntas y respuestas escritas a modo de dossier de prensa, una curiosidad en contenido y en formato. "Comprende que vivo de esto; si los invitados traen las entrevistas hechas lo mismo ponen aquí un robot y pierdo el trabajo", se quejó el presentador creando una situación realmente delirante.

Pero la verdad es que la entrevista, ya sin guion, no tuvo desperdicio. El autor de Ser feliz en Alaska demostró sus reflejos ante un Andreu que mostró sus reticencias ante los libros de autoayuda ¿Y si al final de lo que se trata no es más que de ser buenas personas, ser menos egoístas?, planteó Andreu. Una hora antes Iván Ferreiro había confesado con Cayetana Guillén Cuervo justo lo contrario. Evocando a un amigo que sostenía la teoría de que solamente los egoístas podían aportar algo, porque solamente los que se quieren mucho a sí mismos pueden querer a los demás. Una paradoja inquietante.

Darían mucho de sí las entrevistas a Santandreu y Ferreiro, se esté o no de acuerdo con sus postulados, por supuesto. Al cabo, protagonizaron momentos televisivos de mucha enjundia. Cito Late Motiv, televisión de pago con apenas un 0,3% de audiencia, cito Atención obras, que tuvo un 0,8%, como podría citar Página 2 o Metrópolis (un 0,5 y un 0,4% respectivamente esta pasada semana) para volver a resaltar cómo al público le interesa bien poco la televisión de calidad, la televisión inteligente. Durante estos primeros días de la temporada he visto sin pestañear, es mi obligación, formatos como Tú, yo y mi avatar, Casados a primera vista, GH Vip y Tú sí que sí. Me gusta mucho la televisión. Defiendo como el que más el entretenimiento. Pero el listón ha bajado tanto que el panorama empieza a dar vergüenza ajena.