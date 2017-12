Nuria Roca se vistió de amarillo el día del estreno de Singles XD, el nuevo dating show en las tardes de Cuatro. Está claro que a Nuria le gusta desafiar supersticiones y peligros. Cuando arrancó A tota pantalla, el programa de TV3 del que terminó siendo despedida a través de un burofax de sólo tres líneas, decidió también que el amarillo era el mejor color. Dudo que en próximos estrenos repita tonalidad tan maldita en el mundo de la escena.

No sé a qué mente iluminada se le ocurrió que el mejor espacio para levantar la audiencia de Cuatro, en la franja horaria de la sobremesa, sería una mezcla entre Mujeres y Hombres y Viceversa y First Dates cargado de jovenzuelos cool (o eso creen ellos). Millennials los llaman, abducidos en sus pantallas del móvil. En un permanente happy flower o una eterna primavera (alguno con 19 años y en Bachillerato). El 'yo, yo y yo' y si no te gusta, puerta. El 'todo es estar bueno' que ya avisó, en Cámbiame, Pelayo. Yo soy yo y mis circunstancias.

Lo malo es que el oficio de presentar para Nuria Roca ya se está convirtiendo en algo peor que una circunstancia. Resumo brevemente: cinco chicos, un objetivo, un sillón ciego y un reservado. Aaaah, y una puerta para que entren pretendientes a cascoporro. Todo en un loft con sofá para comentar qué le ha parecido el que acaba de entrar. Si ha surgido la química o no y si han encontrado el amor. Perdonen que me parta de risa un poco. Por qué lo llaman amor cuando quieren decir irse de compras, posturear, un acompañante para llevarte el bolso o sexo simplemente. Visto Singles XD hago mía aquella frase de Alberti: "yo era un tonto y lo que he visto me ha hecho dos tontos". Aquello no mejoró al volver de la cocina. Ingenua de mí, pensé que con un café lo soportaría mejor.

Este alud de programas empeñados en una constante búsqueda del amor (Granjero busca esposa, First Dates, Quién quiere casarse con mi hijo, Singles…) da para reflexionar sobre el tema de las relaciones de pareja, la supuesta idea de que el amor flota en el aire y en televisión encuentras al amor de tu vida.

Mucho tendrá que cambiar la digestión del espectador que a esa hora esperaba el humor de Florentino y Dani o mucho tendrá que cambiar el formato/ franja horaria. La tentación de cambiar de canal es muy grande. Poco ritmo y novedad cero. Lo triste de toda esta gente ¿joven o inmadura? que liga a través deWhatsApp es que luego en el cuerpo a cuerpo están más que verdes. Por cierto, ¿hasta cuándo te se siguen llamando singles y cuándo se es ya un solterón/a? Singles XD no ha enamorado a la audiencia, y dudo que lo haga nunca. Y lo de Roca es una pena.