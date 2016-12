Menos mal que nos queda Europa

España se puso las botas de las siete leguas al entrar en lo que aún era la Comunidad Económica Europea en 1986. Nuestro país era un Pulgarcito al que regalaron de pronto un calzado mágico en forma de mercado común, un club que exigía asumir una legislación paraguas mucho más avanzada y exigente en ciertas materias que la entonces vigente. Si queríamos recibir el maná de los fondos estructurales y de cohesión y mudarnos de balde a un barrio más rico debíamos, por ejemplo, dejar de contaminar a lo bestia sin sanción alguna. Un cambio dramático, que dicen los ingleses: drástico, de golpe, venido de afuera. Una bendición. Esta semana, debemos de nuevo dar gracias a la que ya se llama Unión Europea por enmendar un desaguisado judicial made in Spain: la limitación en el tiempo de la obligación de devolver el dinero obtenido de forma obscena por un buen número de bancos españoles mediante la llamada "cláusula suelo" de las hipoteca, un engendro ventajista y abusivo propio de aquellos tiempos de pestosa exuberancia, cuando todo valía porque todo parecía ser posible yendo al banco a endeudarse. "Si los tipos de interés de referencia -por ejemplo, el llamado Euribor- bajan más de lo que a mí se ponga en el alma aguantar para ganar un bonito margen, me paso por el forro el Euríbor y te cobro un mínimo, aunque el dinero que yo te preste, desavisado e inocente deudor hipotecario, lo obtenga yo mucho más barato". O lo tomas o lo dejas.

Hubo bancos que no entraron en ese juego ventajista firmado ante notario por miles y miles de españoles. Un día fuimos a solicitar un préstamo con garantía hipotecaria. El director de la sucursal del Santander nos dijo, muy serio y severo: "Nosotros no hacemos esa golfada, caballero" cuando le preguntamos si incluirían la cláusula suelo en el contrato. En una negociación muy desequilibrada -los españoles hemos comenzado a adquirir una cierta cultura financiera a base de las bofetadas de la crisis-, muchas personas no preguntaron nada o, si lo preguntaron, le espetaron la teoría de las lentejas: "Esto es lo que hay. Si no le gusta, vaya al otro banco de más adelante en esta misma calle, a ver. Ahora, si me disculpa, me marcho, tengo que firmar unas cuantas operaciones como ésta en la notaría". Antes de que en esas dos sucursales se instalaran un chino y un cartel de "Se alquila", los tipos de interés bajaron mucho, y comenzaron a activarse dichas cláusulas: a tomar por saco la referenciación al Euríbor, la banca gana. Millones sacados del bolsillo de la gente corriente por la cara. Así lo acabó reconociendo el Tribunal Supremo en 2013, que declaró nulas esas cláusulas y conminó a decenas de bancos y cajas a devolver tal exacción. Pero lo hizo con truco, o sea, sin tocar las narices a la banca más de la cuenta: la sentencia limitaba la devolución a lo que se había firmado a partir de cierta fecha, y daba por bendecido y prescrito todo lo que se había cobrado de más con anterioridad a tal fecha. Ahorrando una pasta ingente a la banca que las había aplicado. ¿Por qué? Ustedes dirán.

Estamos en la España que vivió contemporáneamente a esta práctica otros abusos consentidos por los órganos reguladores de la competencia y los propios gobiernos, como el de las preferentes. Sí, también las consintieron los que se endeudaban: unos enanos al lado de gigantes con insaciables planes de negocio. Pero, bendita Europa, llegó un tribunal superior que puede enmendar la tibieza de aquella sentencia de nuestro Supremo. Y mandó parar. Se debe devolver todo lo que se cobró abusivamente, sin límite temporal. Toca al Gobierno vigente obligar a cumplir esta sentencia de oficio, sin necesidad de reclamación ninguna del abusado. Otra cosa sería de nuevo dar muestra de que no estamos a la altura.