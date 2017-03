La maldición de la zona de confort

Qué bien se está cuando se está bien. La zona de confort es maravillosa mientras todo va sobre la marcha. Pero es muy peligrosa cuando tus rivales arriesgan, evolucionan y terminan sobrepasándote mientras tú pensabas que estando acomodado debido a tu éxito todo seguiría igual, que nada cambiaría, que no necesitabas arriesgar. Ese es el caso de Mediaset. En febrero Telecinco ha recuperado el liderazgo que perdió a finales del año pasado, pero lo ha hecho por la mínima, tan solo una décima le separa de Antena 3, su rival más directo. Cuatro ha terminado febrero tres décimas por debajo de La Sexta. No es capaz de situarse por encima de la cadena de Atresmedia. Estos datos no son buenos para una cadena que lideró durante 27 meses consecutivos y para otra que vivió tiempos mucho mejores.

En los dos últimos meses Mediaset ha intentado cambiar de estrategia y ha echado el resto para lograr ser lo que era, haciendo inlcuso cambios inesperados. Ha emitido películas de éxito, ha programado entregas de Las Campos en horarios y días diferentes, ha duplicado Got Talent, ha hecho entrar en la casa de GH VIP a algunos de sus rostros estrella como Terelu Campos y ha permitido volver a Guadalix a Aída Nízar, ha puesto a Carlota Corredera al frente de Cámbiame, ha hecho baile de caras en sus informativos, ha acortado la emisión de ¡Qué tiempo tan feliz! y ha decidido que Pasapalabra se emita de lunes a domingo. Demasiados cambios, demasiado vaivén para el espectador, y el mismo aburrimiento. La última de las novedades es el cambio de Sálvame Deluxe a la noche de los sábados para programar los viernes La Voz Kids y así poder hacer el intento de competir con Tu cara no me suena todavía. Es decir, va a modificar el día de programación de uno de sus formatos estrella que lleva en antena desde el año 2009. Se arriesgan demasiado. Que al público de Sálvame, uno de sus más fieles, le cambies sus hábitos, quizá no sea buena idea. Los fans de Tu cara me suena seguro que continúan fieles a la versión con anónimos y posiblemente La voz Kids no le haga frente. Todo apunta a que Telecinco perderá espectadores tanto en el Deluxe como en el talent infantil. Mediaset arriesga sin sentido, cuando lo que debería de hacer es innovar y recuperar algunos aspectos que por ambición ha perdido en los últimos meses. En Mediaset deberían preparar formatos nuevos y de calidad, con rostros conocidos que la audiencia echa de menos, o con rostros que aún no suenan mucho a los espectadores. Recuperar la esencia de formatos como Gran Hermano también sería una buena opción, ya que es una de las cosas que más daño a hecho a Telecinco.

A Cuatro da la sensación que no saben por dónde meterle mano. La vuelta de Risto ha sido un acierto pero tiene a Évole y Pastor como competidores. Pero el regreso de Dani y Flo a televisión y los programas de actualidad de la tarde no son una buena opción, y aunque está demostrado ellos no se cansan de intentarlo. Atresmedia, esa hormiguita que trabaja en silencio y que sorprende cuando menos te lo esperas, va por buen camino. Con un poco de paciencia conseguirá arrebatarle de nuevo el liderazgo a su rival más directo.