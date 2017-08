A diferencia de otros, TVE se ha dignado a preparar un menú inédito para sus noches de verano. Cierto es que ha zozobrado en el intento, que la mayoría de propuestas han salido rana, que el público les ha dado la espalda. Pero ahí está el intento, que al menos debiera reconocerse. A ver si me explico. Para mí que La 1 se dedique a emitir películas como 'Transformers' apoyando el estreno de su secuela en las carteleras no tiene ningún sentido. Y cito 'Transformers' porque con este título la cadena se ha apuntado el mejor dato de la semana. Pero eso no es.

A medida que los platos preparados para cada día de la semana van siendo rechazados, los programadores no dudan un instante en desplazar a las madrugadas sus productos estivales de estreno y ofrecer a la hora noble una película, más o menos de garrafón. Con la que hacen más audiencia que con la producción propia. Eso no es televisión. Para eso no hace falta la pública. Ni los mil millones de euros anuales que cuesta.

Repasemos el menú, que a muchos se les habrá olvidado. Los lunes, 'Ellas', con Blanca Portillo y en el último la científica Margarita Salas, ¡que se emitió a la 1.30 de la madrugada! Los martes, 'Pura magia', que milagrosamente, pese a su mal inicio, aguanta. Los miércoles, 'Comando al sol' y 'Doctor Romero'. Los jueves, 'Españoles en el mundo'. Los viernes, 'La Pelu-quería' y 'Hotel Romántico'. Los sábados, 'No es un sábado cualquiera'. Por increíble que pueda parecer, más de la mitad de estos espacios han caído a la madrugada e incluso alguno como 'La Pelu', a las 9 de la mañana de La 2. El primer día fue visto por 9.000 espectadores. Sin comentarios.