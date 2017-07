Una mirada al alma

Una fotonoticia publicada hace años en este diario retrataba a dos monjas curioseando ante los carteles de una exposición en el Ayuntamiento, 3.000 años de historia en Sevilla; otro día, el visor capta una bicicleta atada a un árbol con un cartel en el que se lee "Carril bici, ya". Mi amigo Manuel Ruesga Bono, redactor jefe de Fotografía entonces, tenía la habilidad y la sensibilidad de atravesar la epidermis de Sevilla con su mirada aguda. A golpe de clic.

No es fácil captar el alma de una ciudad sin quedarse en el tópico por el tópico. No es fácil hacer lo que hizo Manuel Ferrand en Calles de Sevilla o ese sevillano de Canarias que se llamó Francisco Morales Padrón en Sevilla insólita, por citar dos bellísimos libros.

Tampoco es fácil captar el alma y adoptar una mirada sensible hacia esos seres depositarios de las esencias sevillanas. Hacia el Real Betis Balompié, por ejemplo.

Macià o Torrecilla llegaron con ese look de altos ejecutivos que cameló al que se quiso dejar camelar. Es uno de los lastres de este Betis: si la autoestima está maltrecha es fácil caer en el papanatismo. Ni uno ni otro supieron atravesar la epidermis bética con la mirada, no llegaron hasta el alma. No me refiero a la exaltación del manquepierda. Me refiero a darle al bético el mensaje que quiere oír, recuperarle la autoestima y el orgullo y convencerlo de su grandeza. Y ojo: hacerlo en clave de fútbol, ese idioma que tanto le cuesta hablar a Haro y Catalán.

Fue volver Serra y atravesar con su mirada aguda esa piel sembrada de cicacrices para llegar al alma bética. Y en ello está el hombre, revitalizando, de momento, el orgullo y la ilusión. Y en clave de fútbol. Luego, el balón dirá. Lorenzo, bético adoptivo, deja en evidencia a no pocos béticos de cuna que no ven más allá: otra de las imposturas futboleras es el "ADN". El otro día pasaron la final del 77 en Betis TV y el fotógrafo que mejor captó el alma de ese partido histórico fue Manuel Ruesga, enorme sevillista.