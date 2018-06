La mirada de un campeonísimo

En octubre de 2004 me desplacé a Madrid a recabar información para el suplemento especial que el periódico iba a publicar, ya en diciembre, con motivo de la final de la Copa Davis entre España y EEUU en La Cartuja. No resultó fácil acceder a un chaval de 18 años al que su entorno acorazó. Batía récords de precocidad y podía descarrilar su carrera a poco que no asimilara ese torrente de acontecimientos.

"Tienes un cuarto de hora", me espetaron. Como suele ocurrir con las entrevistas, los 15 minutos acabaron en media hora. Y me llamó la atención la apabullante seguridad y determinación del chaval. La misma mirada impasible, de confianza infinita, con que ataca la bola yendo 0-40 abajo, fue la que brillaba en sus pequeños ojos cuando me contestaba. "La confianza es un 80% en el tenis, hay que aguantar en la pista y saber cuándo atacar", reflexionó entonces.

Esa frase resuena como un mantra casi 14 años después. En cada torneo, en cada gesta que tanto nos ha enorgullecido como españoles, Nadal ha mantenido su confianza plena. Inmarcesible. Rabiosamente triunfadora. Esa confianza le dicta cuándo aflora la debilidad del rival. Cuando hay que atacar.

Thiem jugaba de cine, con lo mejor de su repertorio. Sacaba a la misma esquina, pero la confianza de Rafa le devolvía un resto sobrehumano; respondía el austriaco con un derechazo cruzado, pero la confianza del balear no se resentía y soltaba un revés a dos manos aún mejor; optaba el aspirante por una dejada y las piernas del fenómeno aceleraban. Thiem empezó entonces a gritar a su entrenador que más no podía hacer. Supo que estaba perdido. Como tantos en París.

Sólo la naturaleza derrotará a Nadal en París algún día. Porque su confianza es indestructible. Nosotros jamás se la vamos a retirar. Ojalá pudieran decir lo mismo los políticos, ¿verdad, Màxim?