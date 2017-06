Qué ninjas

Este show no se decanta por lo que quiere ser. Es en apariencia un Humor amarillo pero sin aquellos comentarios suculentamente absurdos que acentuaban los porrazos letales de los kamikazes nipones. Tal vez quiere ser una retransmisión deportiva indoor, con la demostración física de sus participantes sujetos a la narración de videojuego de Manolo Lama. Tal vez querría ser una explosiva gala de entretenimiento, de trompicones, agobios, tortazos y hazañas. La adaptación al siglo XXI de las pruebas pseudosádicas del Un, dos, tres o de El Juego de la Oca. Un Ahora caigo sin tener que preguntar mucho. Tal vez a este programa le gustaría ser la traslación a gymkana enredada del trampolín de Splash. O pretende ser un reality de historias de superación con los testimonios de una pandilla de musculosos de gimnasio y bomberos fibrosos. Pero como no es nada en concreto Ninja warrior no es realmente nada. Si acaso una sucesión de piruetas repetitivas con Arturo Valls dándose codazos con Lama y Pilar Rubio retomando un papel secundario, de esos con los que siempre se luce más.

El aparatoso formato de Mediapro no se aguanta durante toda una noche larga, en esa atropellada riada de deportistas contando deprisa qué demonios les ha llevado a estar ahí mientras al momento se ponen a brincar como babuinos anfetamínicos.

No da tiempo a conocer a estos esforzados participantes y las animadas voces en off suenan encerradas, en la distancia de un programa muy en diferido, demasiado editado, con todos esos gritos grabados que parece que estamos en los pasillos del Titanic. Aunque lideró en las audiencias del viernes, puede irse a pique.

En Antena 3 estarán deseando que el verano se pase rapidito a ver si vuelve Tu cara me suena. Lo que se verdad les funciona en los viernes. Porque además ha sido el programa con el que se redescubrió esta franja. A Ninja warrior, una costosa pantalla de Super Mario, le falta sorpresa, viveza. Es un carrusel que se mira desde lejos.